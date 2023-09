AKO PUNITE MOBILNI TELEFON U AUTU, ODMAH PRESTANITE: Kad vidite koliku štetu time činite, iskorenićete OVU NAVIKU

Kako je tehnologija napredovala, tako su se i automobili prilagodili novim sistemima. Trenutno svaki model koji napušta fabriku ima i USB priključke i interkonektore između uređaja i samog vozila, bilo putem Bluetootha ili Wi-Fi-ja.

Pametni telefoni su bitan deo automobila. Omogućuju upućivanje i primanje poziva ili reprodukciju muzike. Takođe vam omogućuju da pregledate aplikacije koje pomažu u vožnji, kao što su Google Maps ili one koje prikazuju najjeftinije benzinske stanice.

foto: Jaap Arriens / Alamy / Alamy / Profimedia

Ipak, te tehnološke prednosti u automobilima imaju i negativnu stranu - punjenje baterije. Gotovo svi telefoni na tržištu imaju litijum-jonske baterije. Tehnologija mnogo bolja od onih koje su se koristile u starim baterijama za ove uređaje, nikl-metal-hidridne i nikl-kadmijeve, koje su nudile vrlo ograničene cikluse punjenja i vek trajanja koji je bio prekratak.

Iako trenutne baterije imaju mnogo bolje brojke za korišćenje i vreme punjenja, one takođe imaju određene nedostatke. Na primer, vrlo su osetljive na temperaturu. Ove baterije ne bi trebalo da budu izložene toplotnim uslovima iznad 40 stepeni Celzijusa ili ispod -10 stupnjeva Celzijusa. Ne smeju da se pune ni na ovim temperaturama.

foto: Shutterstock

Isto tako, ako su izloženi preopterećenju (uključeni u struju duže vreme), porast terminalne temperature može uzrokovati njihovo zapaljenje, jer je organski rastvarač u njihovim ćelijama vrlo zapaljiv. Da zaključimo, njegovi ciklusi punjenja ostaju ograničeni. Kada se ti ciklusi završe, baterije postupno gube svoj kapacitet.

U današnjim automobilima većina vozača iskorišćava prednosti za povezivanje telefona s USB ulazima ili indukcijskim bazama kako bi se punio u vožnji. Svakodnevica, ali nije dobro rešenje za vek trajanja baterije mobilnog telefona.

foto: Profimdia

Treba znati da su USB priključci dizajnirani za prenos koji ne zahtevaju mnogo energije i ne zahtevaju konstantan prenos energije, kao što je puštanje muzike na starim MP3 uređajima. Ova vrsta prenosa se može pokazati štetnom za mobilni telefon..

Osim toga, amperaža koju ispuštaju ovi priključci niža je od one koju trenutni uređaji zahtevaju, a to je oko 2 ili 3 ampera, što uzrokuje njihovo vrlo sporo punjenje. Vrlo spora punjenja, poput vrlo brzih, brzo uništavaju bateriju. Osim nedostatka amperaže, još jedan faktor koji skraćuje životni vek baterija je to što su mobilni telefoni razvijeni da se pune originalnim punjačem i kablom na utikač, budući da je snaga koju nude primerena kapacitetu punjača, ne više, ni manje.

Najbolje je pričekati s punjenjem uređaja kablom i punjačem spojenim u utičnicu. Kao rešenje, takođe možete da koristite eksternu bateriju kako ne biste to činili kroz ulaze automobila.

(Kurir.rs/ Autoklub)

