EKSKLUZIVNO! REPORTER KURIRA U NAJSKUPLJEM AUTOMOBILU U SRBIJI: Čudo od 1.000 konja košta 650.000 evra! (FOTO, VIDEO)

Prepoznatljiva crvena boja kao DNK Ferarija, legendarni crni propeti konj sa žutom pozadinom kao simbol, a oznaka SF ne samo da podseća na SF - Science-fiction, jer to i bukvalno jeste - naučna fantastika!

foto: Kurir

Novi Ferari SF90 Stradale stigao je u Srbiju, a reporter Kurira imao je prilku da se uveri ne samo zašto košta neverovatnih 650.000 evra i čini ga najskupljim automobilom kod nas, već i da se radi o najsnažnijem i najbržim serijskim modelom u istoriji Ferarija.

Za 2,5 sekunde stiže od nula do 100 km, a maksimalna brzina je 340 km/h!

Ovaj luksuzni, tehnološki dragulj, hibridni superautomobil predstavlja savršenu kombinaciju tradicionalnog Ferarijevog dizajna i savremene tehnologije i to ga definitivno i čini (naučno) fantastičnim.

00:43 Predstavljamo Ferari SF90 Stradale

Ono što je najnteresantnije je da nije napravljen isključivo za trkačku stazu!

foto: Kurir

Nula pređenih kilometara pokazuje kilometar sat na futurističkoj komandnoj tabli, kokpit inspirisan Formulom 1, a za običnog vozača (i smrtnika) je kao u svemirskom brodu...

foto: Kurir

Pritisak na dugme i pali se moćna mašina od 1.000 konja! Zaurlala je kroz dve izduvne cevi. To je taj, zastrašujući, dobro poznati zvuk koji diže adrenalin u nebesa. Propeo se crni konj. Vežite se, polećemo! To je Ferari. Stigao je u Srbiju...

Lična karta Težak 1,570 kilograma foto: Kurir Automobil je dugačak 4.710 mm, širok 1.972 mm, visok 1186 mm, ima međuosovinsko rastojanje od 2650 mm, a težak je 1.570 kg (raspored težine iznosi 45% napred i 55% nazad). Odnos težina/snaga iznosi 1,57 kg po 1KS, dok su točkovi od 20 inča (gume napred 255/35 ZR 20 i nazad 315/30 ZR 20).

foto: Kurir

Za trku i gradsku vožnju - Ako postoji neki automobilski brend koji nikada nije imao problem sa karakterom onda sigurno možemo reći da je to Ferrari. Možda zvuči neobično, ali reč je o automobilu koji, pored neponovljive adrenalinske prirode, može biti koristan i u svakodnevnoj upotrebi zbog svoja tri elektromotora koja ima uz standardni motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Za one koji bi se možda mogli osetiti nesigurnim za volanom, postoji niz bezbednosnih sistema za koje je svakako preporuka da budu ukljuceni. U suprotnom, namenjen je samo najvećim strucnjačma za volanom - kaže za Kurir Vera Vuković, marketing menadžer OMR LS, firme u čijoj je ponudi i ovaj automobil.

foto: Kurir

Ovaj model je najsnažniji serijski Ferari proizveden do sada.

1 / 12 Foto: Kurir

- Ferari SF90 Stradale je hibridni model koga pokreće 4.0-litarski V8 biturbo motor uz 3 elektromotora koji kombinovano daju 1.000 KS. Ova mašina za 2,5 sekunde stiže od nula do 100 km, od 0 do 200 km/h treba mu 6,7 sekundi, a maksimalna brzina mu je 340 km/h - istakao je Nikola Samaradžić, menadžer OMR LS i dodao:

foto: Kurir

- Radi se o potpuno novom automobilu, nikada registrovanom sa 0 kilometara. Specifičnost ovog SF90 automobila je u tome što je on plug-in hibrid. On ima tri elektromotora, dva za pogon i treći koji se nalazi kod menjača u spojnici sa klasičnim motorom. Specifično je to što može da prede nekih 40 kilometara samo na struju, što je neobicčo za automobile ovih performanski. I njegova performansa sa karbokeramickim pločicama i svim karbonskim detaljima unutra ga čine izuzetno laganim i upotrebljivim kako za stazu tako i za svakodnevnu vožnju.

foto: Kurir

Jubilej Skuderije

Za unutrašnjost su pored sportskih sedišta i sportskog volana izmedu ostalog predviđeni i digitalni instrumenti kao i head-up displej.

foto: Kurir

Inače, naziv SF90 Stradale ovaj model dobio je u čast devedeset godina formiranja trkačkog odeljenja Skuderija Ferari. (Kurir.rs/Rajko Nedić)

Bonus video:

00:43 Predstavljamo Ferari SF90 Stradale