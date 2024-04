ODO' JA! Evo zašto je tojota ajgo X zove baš ovako, vozili smo najmanji terenac na svetu - mališan SPREMAN ZA TEŠKE TERENE

"Ajgo", ili "odo' ja", na grubom engleskom! Formula "Tojotinog" mališana sadržana je u efikasnom imenu. Malo, brzo i efektno. Prva generacija zvrka urađena je s "Pežoom" (108) i "Sitroenom" (C1), ali Japanci su pre nekoliko godina otišli dalje. I dalje se bore za A segment, pa su dodali X na kraju imena. To znači da je on zapravo viši od klasičnog "ajgoa", to jest da je ovo terenac, najmanji na svetu. A da li je to realno?

Gume 17 inča... Skupo, ali dobro je penjanje

Odavno smo se uverili da jeste. Naravno, neće dostizati planinske vrhove, ali na testu nam se jako svideo način na koji s uverljivim "bup" savladava neravnine na asfaltu. Lako se nosi i sa ivičnjacima i ostalim nepristupačnim terenima. Zapravo nam je veoma važno što se ne plaši da skrene s asfalta i bez problema stigne na željeno mesto. Prednji deo je agresivniji od prethodnika, a crni detalji - branik i lukovi točkova, naglašavaju kontrast s narandžastom karoserijom. "Ajgo X" stoji na GA-B platformi, koju deli s "jarisom".

Dugačak je samo 3,7 metara, ali je veći od dosadašnjeg modela "ajgoa" - čak za 24 centimetra, dok je širina povećana za 12,5 cm. Točkovi od 17 inča su neobično veliki za klasu, ali obezbeđuju estetski doprinos. "Tojota" je zapravo otkupila zajednički pogon od PSA grupe.

"Ajgo X" ima 1,0 benzinski motor od 71 KS koji nema turbo punjenje niti hibridnu električnu pomoć. Ubrzanje je skromno (0-100 km/h traje 14,9 sekundi), ali na testu nismo imali problema da držimo korak s drugim automobilima u gradskim i prigradskim sredinama. Fabrički troši 4,9 litara, a u praksi je to bilo oko litar više u gradu. Na testu smo vozili CVT automatski menjač, koji dobro radi posao, pa je svaka vožnja u gradu zabavna. Okretnost na malom prostoru i u urbanim uslovima je vrhunska, a o parkiranju da ne govorimo.

Kvalitet... Dobra završna obrada, nedostaje podešavanje volana po dubini

U nekim situacijama "ajgo X" se parkira kao "smart". Vožnja je prilično čvrsta i povremeno malo nemirna, ali uvek dobro kontrolisana. Nema osećaja "lebdenja" koji doživljavate kod pojedinih suparnika u klasi. Naš "X" dobro se nosi, odupirući se naginjanju u krivinama. Dok bi odziv upravljača mogao biti oštriji, dobro procenjena masa pomaže vam da tačno postavite automobil na put. Buka iz trocilindričnog motora nestaje pri brzinama na otvorenom putu, a na leru ćete osetiti prijatne vibracije kroz sedište.

Veliki hit na testu je bio klizni krov od tkanine (doplata 900 evra), pa je naš "ajgo" služio poput kabrioleta. Sedište vozača podesivo je po visini, ali ne i po dubini. Našli smo dobar položaj, ali ovu karakteristiku je najbolje da proverite. Ne zaboravite da je ovo mali auto, u kojem ima mesta za četvoro, ali ako vozač pomeri sedište skroz pozadi, na zadnjoj klupi ne ostaje mesta. Prtljažnik zapremine 231 litar je najveći u klasi, i veoma je iskoristiv. Ekran u sredini prikazuje informacije, uključujući vašu brzinu, uštedu goriva i muziku. Kontrole klima-uređaja jednostavne su za korišćenje.

Vidljivost je odlična, potpomognuta velikim retrovizorima i relativno uskim stubovima vetrobrana. Mali stražnji stubovi i prozor otežavaju gledanje pozadi, ali sve verzije standardno dolaze sa zadnjom kamerom. Kvalitet završne obrade je veoma dobar, a birači klima-uređaja, pokazivači smera i ručice brisača deluju iznenađujuće čvrsto s obzirom na klasu. Cena je relativan faktor danas. Osnovni "ajgo X" košta 15.990 evra, što je dobro jer se zna da "tojote" vrede kroz vreme. Testirani model (CVT menjač i platneni krov) dostiže neprijatnih 20.190 evra. Premašuje psihološku granicu, ali garantuje zabavu.

TOYOTA AJGO X 1.0 TREND CANVAS

Motor: 998 ccm Snaga: 72 KS, pri 6.000 o. Moment: 93 Nm pri 4.400 o. Masa: 1.015 kg Menjač: automatski CVT Ubrzanje 0-100 km/h: 15 s Maksimalna brzina: 151 km/h Dužina/širina/visina: 3.700 / 1.740 / 1.525 mm Međuos. razmak: 2.430 mm Prtljažnik: 231/829 l Potrošnja na testu (grad): 5,4 l Rezervoar: 35 l Testirani model: 21.190 evraAgresivniji prednji deo... Crni detalji naglašavaju kontrast

(Kurir.rs / M. Radulović)