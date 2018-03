NE VERUJTE BAŠ U SVE: Mitovi o zdravlju u koje ne treba verovati!

MIT DNEVNO MORAMO POPITI OSAM ČAŠA VODE

Količina vode koja je jednoj osobi potrebna varira, a žeđ je najbolji pokazatelj da li nam je tečnost potrebna. Takođe, s vremena na vreme obratite pažnju na to kakva vam je mokraća. Ako je tamnožuta ili smeđa, dehidrirali ste, mokraća bi trebalo da bude bistra kao voda.

MIT ČOKOLADA IZAZIVA BUBULJICE



Iako je ovo dobar izgovor za svakog roditelja da decu odvoji od slatkša dok mu apetit buja od rastućih hormona, ovaj mit je potpuno netačan. Istraživanja rađena na ovu temu pokazala su da će bez obzira na ishranu bubuljica biti (a ima i onih kod kojih ih uopšte nema). Na stvaranje akni zapravo utiču hormoni, bakterije, stres i genetika.

MIT POSLE DAVANJA KRVI TREBA POJESTI NEŠTO SLATKO



Prilikom vađenja krvi iz vena uzme se količina krvi koja je bezbedna i to ne bi trebalo da vam pravi nikakve tegobe, a ni nivo šećera zbog toga ne pada. Ipak, ono što bi trebalo da uradite jeste da popijete malo tečnosti jer će vam prijati brza nadoknada izgubljene tečnosti.

MIT VITAMIN C UBIJA PREHLADU



Dodatne dnevne doze vitamina C neće vas odbraniti od prehlade. Do tog otkrića došli su istraživači Univerziteta u Helsinkiju, koji su razmotrili trideset istraživanja vođenih nekoliko desetina godina. Njihova analiza pokazuje da vitamin C ne pomaže u sprečavanju prehlade, odnosno smanjivanju njenog trajanja ili težine. Međutim, otkrili su i da osobe izložene visokom nivou stresa imaju 50 odsto manje šanse da se prehlade ako svakoga dana uzmu dozu vitamina C.

MIT JAJA POVEĆAVAJU HOLESTEROL



Jaja su pre nekoliko godina došla na loš glas jer sadrže visok nivo holesterola. Međutim, iako se najveći deo masnoće nalazi u žumancetu, jedenjem jaja ipak nećemo dobiti visok holesterol. Ona su pre svega bogat izvor belančevina. Treba imati na umu da kada jedemo namirnice bogate masnoćama, samo jedan deo jetra pretvara u holesterol.

MIT ŠARGAREPA POBOLJŠAVA VID



Možete da jedete kilograme šargarepe dnevno, ali to neće popraviti vaš vid. Jedina veza šargarepe i vida je vitamin A, koji telo stvara iz beta karotena koji se u njoj nalazi. Ali samo ekstremni nedostatak vitamina A, koji nije moguće imati ako se hranite normalno, dovodi do poremećaja vida.

MIT SEDENJE BLIZU TELEVIZORA UNIŠTAVA VID



Naravno da će vas oči boleti ako čitate u polumraku ili ako sedite preblizu televizora jer moraju da se naprežu više nego inače. Ali nema dokaza da ćete zaista trajno pokvariti vid. Mit o televizoru je verovatno nastao šezdesetih godina, kada je to još i bila istina jer su televizori tada emitovali veliku količinu radijacije, ali danas je njihov kvalitet daleko bolji.

MIT ANTIPERSPIRANTI UZROKUJU RAK DOJKE

Neki naučnici tvrde da materije koje se nalaze u antiperspirantima i dezodoransima mogu da uđu u kožu, pa i do tkiva dojke, što povećava šansu za dobijanje raka. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija tvrdi da nije tako i da ne postoji način kako bi se ove dve stvari mogle povezati.

Kurir.rs

