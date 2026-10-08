Ćerka Marinka Madžgalja prvi put pred kamerama: Krenula stopama roditelja, a sličnost sa ocem je zapanjujuća
- Sara Madžgalj, ćerka Marinka Madžgalja i Dubravke Mijatović, prvi put se pojavila pred kamerama i imala pozorišni debi u baletskoj predstavi.
- Dubravka je sa ćerkom gostovala u emisiji i poručila da Iva i Sara same odlučuju o javnom pojavljivanju.
- Sara kaže da se baletom bavi 12 godina, a glumu ostavlja kao otvorenu mogućnost za budućnost.
Ćerka legendarnog Marinka Madžgalja i čuvene glumice Dubravke Mijatović, Sara Madžgalj, rođena je 2009. godine, a imala je samo sedam godina kada joj je otac preminuo nakon teške bolesti. Odrastala je daleko od radoznalih pogleda i medijske pompe, uz majku i stariju sestru Ivu, koju je Dubravka dobila u prvom braku sa glumcem Goranom Radakovićem.
Iako je poznato da Dubravka Mijatović strogo čuva privatni život i izbegava javno eksponiranje, sada je napravila presedan. Sa ćerkom Sarom pojavila se u emisiji Tanje Peternek "TV lica kao sav normalan svet" i otkrila detalje o kojima javnost godinama nagađa.
Dubravka o ćerkama
Govoreći o tome kako njene naslednice reaguju na pojavljivanje u medijima, glumica je kratko i jasno poručila:
"Iva i Sara imaju pravo da samostalno odlučuju, kao što i ja odlučujem gde ću se pojaviti. Ja poštujem njihove odluke".
Dubravka se osvrnula i na stariju ćerku Ivu, koja se kao devojčica pojavila pred kamerama, ali je izabrala sasvim drugačiji put.
"Završila je ozbiljan državni fakultet, zaposlila se, a ja ni u najluđim snovima nisam očekivala da će biti takva kakva je danas", rekla je glumica ne skrivajući ponos.
Sara krenula stopama svojih roditelja
S druge strane, Sara je od roditelja nasledila neospornu umetničku crtu i osećaj za scenu, pa je nedavno imala i svoj pozorišni debi u jednoj baletskoj predstavi. Kada je reč o budućnosti i dilemi između baleta i glume, bila je potpuno iskrena:
"Baletom se bavim 12 godina. Za sada sam usmerena na tu stranu, ali držim otvorena vrata i ka svetu glume", ispričala je pa je otkrila i kako su izgledali trenuci neposredno pre nego što je kročila na scenu:
"Mama je imala tremu, iako neće da kaže. Ja nisam. Imam pre, ali ne i kad izađem na scenu", kazala je Sara, istakavši sa ponosom koliko joj znače njeni roditelji i prezime koje nosi.
(Kurir.rs/Mondo)
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