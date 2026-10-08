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Ćerka legendarnog Marinka Madžgalja i čuvene glumice Dubravke Mijatović, Sara Madžgalj, rođena je 2009. godine, a imala je samo sedam godina kada joj je otac preminuo nakon teške bolesti. Odrastala je daleko od radoznalih pogleda i medijske pompe, uz majku i stariju sestru Ivu, koju je Dubravka dobila u prvom braku sa glumcem Goranom Radakovićem.

Iako je poznato da Dubravka Mijatović strogo čuva privatni život i izbegava javno eksponiranje, sada je napravila presedan. Sa ćerkom Sarom pojavila se u emisiji Tanje Peternek "TV lica kao sav normalan svet" i otkrila detalje o kojima javnost godinama nagađa.

Dubravka i Sara Foto: Printscreen Youtube - RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Dubravka o ćerkama

Govoreći o tome kako njene naslednice reaguju na pojavljivanje u medijima, glumica je kratko i jasno poručila:

"Iva i Sara imaju pravo da samostalno odlučuju, kao što i ja odlučujem gde ću se pojaviti. Ja poštujem njihove odluke".

Dubravka se osvrnula i na stariju ćerku Ivu, koja se kao devojčica pojavila pred kamerama, ali je izabrala sasvim drugačiji put.

"Završila je ozbiljan državni fakultet, zaposlila se, a ja ni u najluđim snovima nisam očekivala da će biti takva kakva je danas", rekla je glumica ne skrivajući ponos.

Dubravka i Sara Madžgalj Foto: Printscreen Youtube - RTS TV lica, kao sav normalan svet - Zvanični kanal

Sara krenula stopama svojih roditelja

S druge strane, Sara je od roditelja nasledila neospornu umetničku crtu i osećaj za scenu, pa je nedavno imala i svoj pozorišni debi u jednoj baletskoj predstavi. Kada je reč o budućnosti i dilemi između baleta i glume, bila je potpuno iskrena:

"Baletom se bavim 12 godina. Za sada sam usmerena na tu stranu, ali držim otvorena vrata i ka svetu glume", ispričala je pa je otkrila i kako su izgledali trenuci neposredno pre nego što je kročila na scenu:

"Mama je imala tremu, iako neće da kaže. Ja nisam. Imam pre, ali ne i kad izađem na scenu", kazala je Sara, istakavši sa ponosom koliko joj znače njeni roditelji i prezime koje nosi.

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