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Pijanistkinja, kompozitorka i multimedijalna umetnica Irina Dečermić nastupiće na ovogodišnjem BUP BAP festivalu koncertom „Zvučne niti“, koji će biti održan 14. oktobra 2026. godine u 20 časova u Bioskopu Balkan.

Pored Dečermić za klavirom, na sceni će nastupiti Sara Fotros (daf drum), Iannis Psallidakos (glas i alikvotno pevanje) i Milan Jacobs (violina), u programu koji povezuje minimalizam, savremenu muziku i drevne vokalne tehnike.

Umetnici nastupaju u programu u kojem se prepliću minimalizam, savremena muzika i drevne vokalne tehnike, stvarajući zajednički prostor za zvuk, glas i pokret. Na programu su „Für Alina“ i „Fratres“ Arva Pärta, „Niti“ Irine Dečermić i „Prelude No. 28 in F Minor, Book III“ Jeroena van Veena.

U središtu večeri nalazi se ideja zvuka koji ne dolazi samo do uha, već se širi kroz prostor i telo. Ponavljanje, tišina i rezonanca postaju sredstva kroz koja se muzika postepeno otvara, od krhke intimnosti do duboke, gotovo hipnotičke koncentracije.