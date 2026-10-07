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Silvester Stalone je u autobiografiji "The Steps" pisao o brojnim nepoznatim detaljima iz svog života.

Stalone, između ostalog, piše i o radu na filmu iz 1974. godine "Gospodari Fletbuša". Trebalo je da u tom filmu glume i Ričard Gir i Robert de Niro, a kako Stalone navodi u knjizi, nesuglasice sa Girom pojavile su se već na audicijama i probama.

Sa De Nirom je, kako navodi, saradnja u početku bila dobra, a njih dvojica su tokom proba često improvizovali.

"Sećam se da je u početku sve išlo prilično dobro između mene i De Nira. Pokušavali smo da nadmašimo jedan drugog u razgovoru. Uživao sam u improvizaciji i procesu smišljanja replika u hodu", napisao je Stalone, prenosi "People".

1/12 Vidi galeriju Kako se Silvester Stalone menjao kroz godine Foto: PrimePix / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael Germana Collection / Everett / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Situacija se, međutim, promenila kada je počeo da radi scene sa Girom. Stalone tvrdi da ga je kolega tokom jedne improvizacije uhvatio za majicu toliko snažno da mu je zario nokte u kožu.

"Onda su improvizacije sa Ričardom Girom krenule po zlu kada me je Gir uhvatio za majicu i zario mi nokte u kožu. Rekao sam mu da se skloni, ali je to ponovio i u drugom pokušaju. Nije mogao da zna, ali Gir je počeo da uzburkava emocionalni kotao u meni", napisao je on i dodao:

Ričard Gir Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Okrenuo sam se reditelju Stivenu Veroni i pitao ga: 'Da li je u redu da ovde improvizujem i reagujem onako kako bih zaista reagovao kada bi neko to uradio meni u stvarnom životu?' 'Šta bi uradio?' 'Uradio? Izbio bih mu zube.' 'Molim te, nemoj'".

Napetost između glumaca dodatno je eskalirala tokom jedne pauze za ručak. Stalone je u knjizi opisao incident koji je usledio nakon što je upozorio Gira da bude pažljiv sa hranom.

Robert de Niro Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

"Mlaz masnoće od piletine prosuo se sa folije na moju nogu. Laktom sam ga udario u grudi, izašao iz automobila, prišao mu sa njegove strane i izvukao ga sa zadnjeg sedišta. 'Hej, čoveče, ne želim fizički sukob', rekao je Gir tihim glasom. 'Prekasno...' Stiven Verona je stao između Gira i mene. Svima je bilo jasno da ovo neće funkcionisati. Jedan od nas dvojice je morao da ode", istakao je on dalje.

Posle incidenta, odlučeno je da Gir napusti projekat. Film je na kraju ostao i bez De Nira, a njihove uloge pripale su Periju Kingu i Henriju Vinkleru.

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