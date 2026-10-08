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Odlukom odbornika Skupštine grada Beograda pre dva dana izvršene su nove kadrovske promene u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad, čime je mesto vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Vuk" povereno dramskoj umetnici Jovani Petronijević, saznaje Kurir.

Petronijević na čelo UK "Vuk" stupa nakon angažmana na funkciji direktorke Kulturnog centra Beograd (KCB), gde je pola godine rukovodila radom jedne od najstarijih i najaktivnijih multidisciplinarnih institucija kulture u prestonici.

Foto: Ustupljene fotografije

Imenovanjem nove v.d. direktorke očekuje se nastavak redovnih aktivnosti ustanove, kao i predstavljanje novog koncepta rada i repertoarske politike za predstojeću sezonu. Ustanova kulture "Vuk" decenijama predstavlja jedno od centralnih mesta pozorišnog i kulturnog života Beograda, prepoznatljivo po novim produkcijama, gostujućim predstavama i edukativnim programima namenjenim različitim generacijama.

Jovana je diplomirala na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi Mirjane Karanović. Godinama je radila sličan posao novom u "Vuku", kao programska direktorka Kulturnog centra "Vlada Divljan". Široj javnosti poznata kao profesorka Cuca u serijalu "Kursadžije", a nakon čega je ostvarila i nekoliko sporednih uloga u serijama "Seljaci", "Moj rođak sa sela" i "Državni službenik".