Glumica Jovana Petronijević nova direktorka Ustanove kulture "Vuk"
- Skupština grada Beograda imenovala je Jovanu Petronijević za v.d. direktorke Ustanove kulture 'Vuk'.
- Petronijević dolazi sa mesta direktorke Kulturnog centra Beograd, a ranije je vodila i Kulturni centar 'Vlada Divljan'.
Odlukom odbornika Skupštine grada Beograda pre dva dana izvršene su nove kadrovske promene u ustanovama kulture čiji je osnivač Grad, čime je mesto vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture "Vuk" povereno dramskoj umetnici Jovani Petronijević, saznaje Kurir.
Petronijević na čelo UK "Vuk" stupa nakon angažmana na funkciji direktorke Kulturnog centra Beograd (KCB), gde je pola godine rukovodila radom jedne od najstarijih i najaktivnijih multidisciplinarnih institucija kulture u prestonici.
Imenovanjem nove v.d. direktorke očekuje se nastavak redovnih aktivnosti ustanove, kao i predstavljanje novog koncepta rada i repertoarske politike za predstojeću sezonu. Ustanova kulture "Vuk" decenijama predstavlja jedno od centralnih mesta pozorišnog i kulturnog života Beograda, prepoznatljivo po novim produkcijama, gostujućim predstavama i edukativnim programima namenjenim različitim generacijama.
Jovana je diplomirala na Akademiji umetnosti u Beogradu u klasi Mirjane Karanović. Godinama je radila sličan posao novom u "Vuku", kao programska direktorka Kulturnog centra "Vlada Divljan". Široj javnosti poznata kao profesorka Cuca u serijalu "Kursadžije", a nakon čega je ostvarila i nekoliko sporednih uloga u serijama "Seljaci", "Moj rođak sa sela" i "Državni službenik".
U poslednje dve godine zabeležila je dve bitnije uloge, u filmu "Majka Mara", kao i u sitkomu "Alapače", dok na televiziji Hajp vodi dečiju emisiju "Šašava planeta". Igra i u predstavi "Žensko srce u šinjelu", rediteljke Mirjane Karanović, po tekstu Mihajla Vitezovića, koja je 2023. godine odigrana u Srpskom kulturnom centru u Pekingu.