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Domaća televizijska serija "Srećni ljudi" uživa status jednog od najvoljenijih i najgledanijih ostvarenja domaće kinematografije. Teško je pronaći osobu koja ne zna stihove sentimentalne balade "Topolska 18", pesme koja je postala zaštitni znak cele serije.

Pogledajte u galeriji kako izgleda Topolska 18:

1/7 Vidi galeriju Topolska 18 Foto: Kurir

Muzičku numeru je za potrebe TV projekta izvela poznata umetnica i pevačica Snežana Savić. U seriji je tumačila ulogu atraktivne Maline Vojvodić, u koju je nesrećno bio zaljubljen Vukašin Golubović, jedan od nosećih likova. Njihova kratka i burna veza ozbiljno je pretila da naruši stabilnost njegove porodice, dok je Malina u tišini tugovala za svojom neprežaljenom ljubavlju u podstanarskoj sobi - smeštenoj na adresi koja se peva u stihovima.

Priča iza adrese iz čuvenih stihova

Snežana Savić je u jednom od svojih ranijih intervjua razotkrila ko je u stvarnosti stanovao u toj ulici i zbog čega je baš taj lokalitet imao posebnu važnost za autora scenarija Sinišu Pavića. Na toj adresi živela je scenaristova supruga Ljiljana Pavić, koja mu je tokom stvaranja serije pružala neprocenjivu podršku kao koautor i pomoćnik u pisanju.

"Ljiljana Pavić je živela u toj ulici tokom studentskih dana," rekla je Savićeva jednom prilikom.

Siniša Pavić Foto: Vlada Sporčić

Ljubavna priča koja je iznedrila TV klasike

Siniša Pavić i njegova izabranica sreli su se u mlađim danima, a Ljiljana ga je već na prvi pogled očarala svojom iskrenošću, prefinjenošću i britkim umom.

"Ljiljana je bila i lepa i izuzetno zgodna devojka. Na taksi stanici vozači su trubili za njom. Ali se uskoro pokazalo da u njoj ima i onog nečeg što sam mislio da više neću naći. Najpre se pokazalo da ne ume da laže. I kad bi pokušala, brzo je odustajala. Nije joj išlo. Onda sam otkrio da se iza njene ranjivosti krije velika snaga volje, da će i veliku ljubav preboleti ako nije obostrana," ispričao je jednom prilikom Pavić.

Ljiljana Pavić Foto: Youtube

Istaknuti scenarista Siniša Pavić preminuo je 16. avgusta 2024. godine, dok je njegova supruga i veratna saradnica Ljiljana Pavić preminula 13. februara 2026. godine. Oboje počivaju na groblju u Vlasotincu.

Pogledajte video: Snežana Savić pozdravljena ovacijama