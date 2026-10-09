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Slavni 71-godišnji holivudski glumac Kevin Kostner ponovo puni medijske stupce svojim ljubavnim životom. Nakon što je prošao kroz buran razvod od bivše supruge Kristin Baumgartner, izgleda da je glumac napokon pronašao sreću.

Naime, Kostner je nedavno uhvaćen u druženju sa nepoznatom plavušom u Santa Barbari, a njihove fotografije objavio je Daily Mail. Dvojac je viđen u kupovini namirnica, a svedoci su primetili kako je glumac bio izuzetno nežan, što je pokrenulo glasine o novoj romansi nakon bračnog brodoloma.

Otkriven identitet misteriozne plavuše

Strani mediji ubrzo su otkrili identitet misteriozne žene. Reč je o 40-godišnjoj Dženifer Milbern iz Aspena, mesta gde Kostner poseduje veliki ranč. Nekada je radila kao stjuardesaDelta Air Lines i bavila se modelingom, dok danas vodi drugačiji način života radeći kao direktorka partnerstava za kompaniju The Optimism Company. Njena pojava izazvala je ogroman interes javnosti, posebno zbog toga što je glumac čak trideset i jednu godinu stariji od svoje nove izabranice.

Pogledajte u galeriji fotografije Kevina Kostnera:

1/18 Vidi galeriju Kevin Kostner Foto: Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Krah osamnaestogodišnjeg braka

Vest o novoj glumčevoj ljubavi dolazi tri godine nakon što je započeo bolan razvod od dizajnerke Kristin Baumgartner. Bivši supružnici proveli su u braku 18 godina, tokom kojih su dobili troje dece. Njihov rastanak privukao je pažnju ponajviše zbog javne borbe oko starateljstva. Zanimljivo je da je njegova bivša supruga utehu pronašla u zagrljaju Džoša Konera, koji je godinama bio blizak prijatelj i komšija bivšeg para. Par se nedavno i venčao.

Kevin Kostner, Kristin Baumgartner Foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Partnerka vršnjakinja njegovih najstarijih ćerki

Detalj koji je najviše zaintrigirao javnost svakako je poređenje godina Kostnerove nove partnerke i njegove dece. Oskarovac je otac sedmoro dece, a najstarije ćerke iz braka sa glumicom Sindi Silvom starije su ili vršnjakinje sa njegovom novom devojkom. Eni Kostner ima 42 godine, dok Lili ima tačno 40 godina, baš kao i Dženifer. Pored njih, Kostner ima sinove Džoa, Lijama, Kejdena i Hejsa, kao i najmlađu ćerku Grejs.

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