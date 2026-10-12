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Iako više od pola veka zasmejava publiku, Martin Šorti dalje ne veruje da komičari imaju rok trajanja. Od legendarnih dana u "SCTV" i "Saturday Night Live", preko filmova "Tri amigosa" i "Nevestin otac", pa sve do lika nepopravljivog brodvejskog reditelja Olivera Patnama, Šort je karijeru izgradio na junacima koji ulaze u prostoriju kao da su ubeđeni da ih svi već gledaju. A Oliver je možda jedan od najboljih među njima.

U četvrtoj sezoni serije "Samo ubistva u zgradi", koja se na Star čenelu emituje od 24. septembra četvrtkom u 22 časa (dve epizode u nizu), Olivera, Čarlsa (Stiv Martin) i Mejbel (Selena Gomez) čeka najličniji slučaj do sada. Smrt Saz Pataki vodi ih od Arkone do Holivuda, gde saznaju da će njihov podkast postati film. A Oliver dobija i svog filmskog dvojnika, Zaka Galifijanakisa. Za Šorta je to samo još jedna prilika da radi ono što najviše voli: da ozbiljne stvari ne shvata previše ozbiljno.

Selena Gomez, Stiv Martin i Martin Šort u seriji "Samo ubistva u zgradi" Foto: Patrick Harbron/Disney, 2023 20th Television

Kako čovek sa Oliverovim egom reaguje kada sazna da će postati filmski lik?

- Veoma mu je teško da zamisli svet u kom on nije najzanimljivija osoba u prostoriji (smeh). Upravo zato volim da igram takve likove. Čovek koji je potpuno zaokupljen sobom, ali misli da niko drugi to ne primećuje, beskrajno mi je smešan. Oliver je imao toliko profesionalnih promašaja, a ipak ostaje neverovatni optimista. Uvek veruje da je sledeći veliki uspeh tu, odmah iza ugla. I navijate za njega upravo zato što nikad ne odustaje.

A onda Holivud odluči da bi Zak Galifijanakis trebalo da bude Oliver Patnam. Da li ste se uvredili?

- Naravno. Očekivao sam Breda Pita (smeh). Zak je fantastičan. Nisam ga zapravo poznavao pre ove sezone, samo smo se jednom nakratko sreli, a onda sam ga upoznao, i obožavam ga. Veoma se lako zasmeje, što je za mene opasno. Bio je deo teksta koji nikako nisam uspevao da pređem bez greške, a on bi počeo da se smeje još pre nego što stignem dotle. Na kraju sam ga pitao: "Hoćeš li mi, molim te, pomoći?" Odgovorio je: "Ne mogu." (smeh) Jednostavno je divan, radostan čovek.

Meril Strip i Martin Šort Foto: Patrick Harbron/Disney, 2023 20th Television

Da li je tajna serije i dalje odnos između vas, Stiva Martina i Selene Gomez?

- Apsolutno. Prijateljstvo je suština naše serije. Selena, Stiv i ja smo ljudi koji se zaista vole. Razlika u godinama uopšte remeti naše razgovore. Kad nas ljudi vide zajedno, pomisle kako je neobično da oni koje dele četiri decenije mogu da budu prijatelji, ali mi o tome ne razmišljamo. Mi smo samo troje ljudi kojima je veoma lepo zajedno. I kada postoji takav odnos, kamera ga prepozna.

Kad ste prvi put upoznali Selenu, priznali ste da niste znali šta da očekujete. Šta vas je najviše iznenadilo?

- Koliko je kamera voli. Postoje briljantni glumci prema kojima je kamera nekako ravnodušna, a onda postoje ljudi koje jednostavno obožava. Elizabet Tejlor je bila takva, Meril Strip takođe, a i Selena je takva. I uz sve to, ona je vrlo posebna osoba. Na početku nismo znali kako će funkcionisati ova kombinacija, a danas je teško zamisliti seriju bez bilo koga od nas troje.

Scena iz serije "Samo ubistva u zgradi" Foto: Patrick Harbron/Disney

Sa Stivom Martinom radite gotovo četiri decenije. Postoji li još nešto čime možete da iznenadite jedan drugog?

- Naš odnos je zasnovan na vređanju (smeh). Mislim da je to veoma zdravo prijateljstvo. Stiv i ja smo prvi put zajedno radili na filmu "Tri amigosa", od tada se poznajemo. Kada toliko dugo poznajete nekoga, nema potrebe da budete naročito fini. Ako Stiv dobije nominaciju, ja sam srećan zbog njega. Ako je ne dobije, još sam srećniji. To je ljubav (smeh).

Ali Oliver je, za razliku od Čarlsa, čovek koji očajnički želi aplauz. Da li ga zbog toga razumete?

- Razumem njegovu potrebu da stvara, ali ja nemam isti odnos prema uspehu. Davno mi je menadžer bio Berni Brilštajn, koji mi je govorio: "To je samo šou-biznis, mali." To sam zapamtio. Jedino što zaista možete da kontrolišete jeste proces, koliko ste se pripremili i koliko ste dali od sebe. Ne možete da kontrolišete da li će vas publika voleti, da li ćete dobiti nagradu ili će nešto postati hit. Zato je opasno sve to shvatiti previše ozbiljno.

Martin Šort Foto: Patrick Harbron/Disney

Vi zapravo, za razliku od Olivera, niste ni ljubitelj pravih kriminalističkih priča?

- Nimalo! Stiv jeste, Selena jeste. Ona je čak išla na Krajm kon. Ali ja? Radije ću gledati neku staru epizodu Dik van Dajkovih serijala. Želim nešto lagano. Život već ima dovoljno užasa, ne moram još dobrovoljno da razmišljam o ubistvima. Želim da pobegnem od svega toga, a ne da ga istražujem.

Pa kako onda već četiri sezone glumite čoveka opsednutog ubistvima?

- Zato što je komedija moj svet. Nikad nisam razmišljao o tome da li sam još aktuelan. Jednom me je Kristofer Gest pitao da li se plašim da će doći neka nova vrsta komedije koju ne razumem i da ću prestati da budem savremen. Do tog trenutka to mi nije palo na pamet. Nastavljam da verujem svom instinktu za ono što je smešno. Ne verujem mnogo u rok trajanja.

Šta je posle pola veka karijere za vas uspešan dan?

- Porodica, prijatelji, posao koji volim i dovoljno razloga za smeh. Nemam neku veliku listu stvari koje moram da uradim pre nego što umrem. Godinama imam mnogo praktičniju listu: zdravlje, porodica, prijatelji, novac, karijera, kreativnost, samodisciplina i način života. Povremeno sebi dam ocenu i vidim šta treba popraviti. To mi je korisnije od ideje da moram da skočim iz aviona samo zato što to još nisam uradio.

(Kurir.rs / TV Ekran / Nikola Dražović)