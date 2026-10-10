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Film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji "TS Medije" i "Traktor produkcije", prikazan je kao film iznenađenja na ovogodišnjem 53. Međunarodnom filmskom festivalu Festu u okviru gala programa.

Foto: Tracktor Production

I u domaće bioskope uskoro stiže snažna kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini. Po saznanju da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu, Blagoje odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana atentata na Pavelića, koga igra Jovan Savić.

Jovan kao Ante Pavelić Foto: Profimedia, Nemanja Nikolić

Mesecima čuvana tajna konačno je otkrivena nakon prvih projekcija. Jovan Savić je inače muzičar, pevač, bluzer i jedan od osnivača benda Zona B, dok je u svet glume uplovio sa 62 godine. Za sve uloge Jovana priprema njegov sin Viktor Savić. Prvu ulogu ostvario je u kriminalističkoj seriji "Pet", gde je tumačio lik Bogdana Stanića, zvanog Skoci (ujak glavne junake Natalije).

Jovan i Viktor Savić Foto: Nemanja Nikolić

Reditelj Balša Đogo je tražio specifičan profil sa autentičnom pojavom i stavom, što je Savić idealno doneo na ekran. Zbog markantnog izgleda i lika poput holivudskih zvezda, ali i sjajne glume, mnogi su ga odmah zapazili. Iako se dosta premišljao da li da prihvati nove uloge, uz savete sina, ali i drugih proslavljenih glumaca i prijatelja, pristao je i to se ispostavilo kao prava odluka. Gledali smo ga u još desetak uloga. Na kastingu za jedan američki film je navodno "oteo" ulogu i Radetu Šerbedžiji.



- Nisam znao da imam dar za glumu. Balša je izvukao nešto iz mene što nisam znao da imam - izjavio je svojevremeno Jovan Savić za Kurir.

Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"

1/5 Vidi galeriju Film "Ruka pravde" Foto: Valeria Fiorini



Glavni lik Blagoje Jovović i njegov prijatelj Jakov drže fabriku plute i žive idealan porodični život u emigraciji, dok jednog dana Blagoje slučajno u gužvi ne primeti čoveka s tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane. U ostatku napetog trilera dva glavna lika prolaze kroz mnogobrojne izazove i opasnosti kako bi u milionskom gradu prepoznali ustaškog zločinca i kaznili ga za sva nedela.

Snimanje u prestonici Argentine predstavlja značajan korak za domaću kinematografiju, jer je ovo prvi srpski filmski projekat koji se realizuje na ovom podneblju. Atmosfera na setu, pažljivo odabrani eksterijeri i kostimi osiguravaju upečatljiv prikaz vremena i događaja koji su oblikovali istoriju.

Film "Ruka pravde" je nedavno uvršten i u takmičarski program 67. Međunarodnog filmskog festivala u Solunu, koji je jedan od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi, što predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore.

Blagoje Jovović Foto: Privatna arhiva



Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.

Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji "Traktor produkcije" i "TS Medije", uz podršku Filmskog centra Srbije.

Foto: Promo/ Stefan Andrić



Glumci šest meseci uči španski

Glavne uloge su dodeljene sjajnim i proverenim glumcima Aleksandru Gavraniću i Zlatanu Vidoviću, koji će gledaoce voditi kroz čitavu priču o dvojici prijatelja daleko od domovine, koji su pred sebe, neočekivano, stavili veliki cilj. Za potrebe snimanja Aleksandar i Zlatan su šest meseci išli na časove španskog.

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