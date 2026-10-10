Pavelića u filmu "Ruka pravde" igra otac Viktora Savića: U svet glume zakoračio sa 62 godine, a evo čime se ceo život bavi
- Film 'Ruka pravde' prikazan je kao iznenađenje na Festu i uskoro stiže u domaće bioskope kao istorijski triler o Blagoju Jovoviću i potrazi za Antom Pavelićem.
- Pavelića tumači Jovan Savić, muzičar i jedan od osnivača benda Zona B, koji je u glumu ušao sa 62 godine.
- Za uloge ga je pripremao sin Viktor Savić, a Savić je do sada igrao i u seriji 'Pet' i još nekoliko projekata.
Film "Ruka pravde", reditelja Nemanje Ćeranića, u produkciji "TS Medije" i "Traktor produkcije", prikazan je kao film iznenađenja na ovogodišnjem 53. Međunarodnom filmskom festivalu Festu u okviru gala programa.
I u domaće bioskope uskoro stiže snažna kombinaciju istorijskog trilera i lične drame pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini Blagoja Jovovića, koji po završetku Drugog svetskog rata život nastavlja u Argentini. Po saznanju da ratni zločinac i vođa ustaškog pokreta Ante Pavelić živi u Buenos Ajresu, Blagoje odlučuje da uzme pravdu u svoje ruke i započinje osmišljavanje plana atentata na Pavelića, koga igra Jovan Savić.
Mesecima čuvana tajna konačno je otkrivena nakon prvih projekcija. Jovan Savić je inače muzičar, pevač, bluzer i jedan od osnivača benda Zona B, dok je u svet glume uplovio sa 62 godine. Za sve uloge Jovana priprema njegov sin Viktor Savić. Prvu ulogu ostvario je u kriminalističkoj seriji "Pet", gde je tumačio lik Bogdana Stanića, zvanog Skoci (ujak glavne junake Natalije).
Reditelj Balša Đogo je tražio specifičan profil sa autentičnom pojavom i stavom, što je Savić idealno doneo na ekran. Zbog markantnog izgleda i lika poput holivudskih zvezda, ali i sjajne glume, mnogi su ga odmah zapazili. Iako se dosta premišljao da li da prihvati nove uloge, uz savete sina, ali i drugih proslavljenih glumaca i prijatelja, pristao je i to se ispostavilo kao prava odluka. Gledali smo ga u još desetak uloga. Na kastingu za jedan američki film je navodno "oteo" ulogu i Radetu Šerbedžiji.
- Nisam znao da imam dar za glumu. Balša je izvukao nešto iz mene što nisam znao da imam - izjavio je svojevremeno Jovan Savić za Kurir.
Zavirite na snimanje filma "Ruka pravde"
Glavni lik Blagoje Jovović i njegov prijatelj Jakov drže fabriku plute i žive idealan porodični život u emigraciji, dok jednog dana Blagoje slučajno u gužvi ne primeti čoveka s tetovažom ustaškog simbola. Taj prizor Blagoju otvara stare rane. U ostatku napetog trilera dva glavna lika prolaze kroz mnogobrojne izazove i opasnosti kako bi u milionskom gradu prepoznali ustaškog zločinca i kaznili ga za sva nedela.
Snimanje u prestonici Argentine predstavlja značajan korak za domaću kinematografiju, jer je ovo prvi srpski filmski projekat koji se realizuje na ovom podneblju. Atmosfera na setu, pažljivo odabrani eksterijeri i kostimi osiguravaju upečatljiv prikaz vremena i događaja koji su oblikovali istoriju.
Film "Ruka pravde" je nedavno uvršten i u takmičarski program 67. Međunarodnog filmskog festivala u Solunu, koji je jedan od najznačajnijih kinematografskih festivala u Evropi, što predstavlja značajan međunarodni iskorak i veliko priznanje za ovo ostvarenje i njegove autore.
Glumačku podelu čine Aleksandar Gavranić, Zlatan Vidović, Tamara Ristoska, Igor Borojević, Samuel Finci, Mladen Nelević, Lukas Feraro, Miodrag Krčmarik, Slađana Zrnić, Ljubiša Savanović i mnogi drugi.
Režiju potpisuje Nemanja Ćeranić, dok je koreditelj Nebojša Pajkić, a scenaristi su Mirko Stojković, Strahinja Madžarević i Nebojša Pajkić. Film je nastao u produkciji "Traktor produkcije" i "TS Medije", uz podršku Filmskog centra Srbije.
Glumci šest meseci uči španski
Glavne uloge su dodeljene sjajnim i proverenim glumcima Aleksandru Gavraniću i Zlatanu Vidoviću, koji će gledaoce voditi kroz čitavu priču o dvojici prijatelja daleko od domovine, koji su pred sebe, neočekivano, stavili veliki cilj. Za potrebe snimanja Aleksandar i Zlatan su šest meseci išli na časove španskog.
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