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Ovogodišnji, 42. Beogradski džez festival, naša najstarija i međunarodno najpriznatija džez manifestacija, svečano će biti otvoren 21. oktobra u Velikoj sali Doma omladine Beograda koncertima dvoje domaćih muzičara: svetski čuvene bluz gitaristkinje Ane Popović i Vladimira Nikolova, istaknutog kompozitora, aranžera i dirigenta, međunarodnog ugleda.

Prvo festivalsko veče povezuje dva snažna autorska pogleda na muzičko nasleđe: najuspešnija srpska protagonistkinja popularne muzike svih vremena vraća se na mesto svojih početaka, dok jedan od vodećih domaćih autora savremenog džeza istoriju žanra preispituje kroz svetsku premijeru novog autorski program.

Prvi put u istoriji Beogradskog džez festivala najveća zvezda dolazi iz sveta bluza. Ana Popović u karijeri je osvojila deset nominacija za „Blues Award“ (Oskar u bluz zajednici), bila hedlajner vodećih svetskih bluz festivala i lice sa naslovnih strana prestižnih bluz i gitarskih magazina.

Foto: foto Michael Roud

Ovo je posebno simbolično festivalsko otvaranje: Ana Popović ove godine slavi 50. rođendan i četvrt veka od solo debija „Hush“, dok beogradska bluz scena obeležava 45 godina postojanja. Pre tačno 30 godina svoje prve velike nastupe Ana je imala upravo u Domu omladine Beograda, u legendarnom klubu St. James i na Marsoni bluz festu. Posle tri decenije međunarodne karijere, vraća se na mesto svojih početaka, kao zvezda otvaranja 42. Beogradskog džez festivala. Njen nastup priziva i dugu vezu festivala sa velikanima bluza. Tokom sedamdesetih na Beogradskom džez festivalu nastupali su B. B. King, Muddy Waters, Albert King, Memphis Slim i brojni drugi veliki predstavnici žanra. Ovogodišnji koncert Ane Popović nastavlja taj niz, povezujući istoriju festivala sa savremenom međunarodnom bluz scenom.

Na aktuelnom ostvarenju „Dance to the Rhythm“ (2025) Ana posebnu pažnju posvećuje plesnim ambijentima, pored originalnih numera snimivši i upečatljivu verziju legendarne pesme Pola Sajmona „50 Ways to Leave Your Lover“. Sa Anom Popović (gitara, vokal) na otvaranju 42. Beogradskog džez festivala od 21:00 nastupiće bend u sastavu: Buthel Burns (bas, prateći vokal), Kevin Jones (bubnjevi, prateći vokal), Michele Papadia (klavijature), Claudio Giovagnoli (saksofon), Davide Ghidoni (truba) i Skyler Jordan (prateći vokal).

Foto: Ilija Pejoski/Pejoski 2024

Vladimir Nikolov (Skoplje, 1979) je kompozitor čija muzika obuhvata širok spektar izražajnih sredstava i žanrova, koristeći kao polaznu tačku iskustva iz klasične muzike i džeza. Kao aranžer ili dirigent ostvario je saradnju sa brojnim uglednim svetskim orkestrima (Metropole Orkest, Konzerthausorchester Berlin, Briselska filharmonija, BBC Radio Orchestra, Big Band RTS…) i istaknutim umetnicima (Džon Klejton, Šaka Kan, Džejkob Kolijer, Doni Mekaslin, Kurt Rozenvinkl…). Dobitnik je desetak (uglavnom prvih) međunarodnih nagrada za kompoziciju ili aranžman. Od 2018. vodi Katedru za džez i popularnu muziku na FMU u Beogradu, gde i predaje harmoniju, aranžiranje i Big Bend.

Vladimir Nikolov Nonet okuplja vrhunske domaće džez muzičare srednje i mlađe generacije. Projekat „History Now“ tretira istoriju kao socijalni pojam, muzičko bogatstvo i lični doživljaj. Izaziva dogme i utemeljene zablude kroz sukobljavanje stilova, iznenadne intervencije u standardnoj formi džez aranžmana i snažne improvizacije koje se nadmeću sa kompozicijama. Moto programa je: „Mitovi su stilovi, i stilovi su mitovi.“ Čini ga deset novih Vladimirovih kompozicija, među njima su posvete Lajlu Mejsu i Antoniju Karlosu Žobimu, dok u preostalim numerama preplitanje stilova implicira i druge moguće izvore.

Foto: BJF 2026

Pred publikom 42. Beogradskog džez festivala imaće svetsku premijeru svog novog projekta, a nastupiće od 19 časova u postavi Ivan Radivojević (truba), Luka Ignjatović (alt saksofon), Kristijan Mlačak (tenor saksofon), Đorđe Kujundžić (bariton saksofon i bas klarinet), Matija Evetović (trombon), Sava Miletić (klavir), Vladimir Nikolov (gitare), Milan Nikolić (kontrabas) i Aleksandar Cvetković (bubnjevi). Koncert je organizovan uz podršku SOKOJ-a.

Ovogodišnji 42. Beogradski džez festival održava se od 21. do 24. oktobra u Domu omladine Beograda i predstavlja 13 koncerata istaknutih svetskih i domaćih umetnika, uz završni džem sešn. Na festivalu ove godine prvi put nastupa 12 sastava, u rasponu od bluza, neobapa i postpanka do hip-hopa, R’n’B-ja, neosoula, flamenka, latina, fanka, mejnstrima i avangarde.

Ulaznice za koncerte dostupne su na prodajnim mestima i onlajn putem sistema eFinity. Ograničen broj festivalskih kompleta, koji važe za osam koncerata glavnog programa u terminima od 19 časova, dostupan je na blagajni Doma omladine Beograda.

Organizator festivala je Dom omladine Beograda. Pokrovitelji su Grad Beograd – Gradska uprava – Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Prijatelji festivala su SOKOJ i DPC Networks. Festival podržavaju Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Institut Servantes, Ambasada Portugala i Institut Kamoeš, Zbigniew Seifert Foundation i Mid Atlantic Arts. Kreativni koncept i vizuelni identitet festivala potpisuje Agencija McCann Beograd.