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Staklene površine u kupatilu mogu delovati potpuno čisto neposredno nakon pranja, ali je dovoljno svega nekoliko upotreba tuša da se na njima ponovo formiraju bele mrlje i zamagljeni slojevi. Tvrda voda znatno ubrzava stvaranje ovih mineralnih taloga, zbog čega klasično brisanje često ne daje željene rezultate.

Kako se rešiti belih mrlja sa tuš kabine Foto: Nikolaenko Viacheslav / Alamy / Profimedia

Ukoliko izbegavate agresivna hemijska sredstva, jednostavna domaća receptura od samo dva sastojka predstavlja efikasno rešenje za razgradnju i lakše skidanje stvorenih naslaga.

Sinergija alkoholnog sirćeta i tečnosti za pranje posuđa

Za pravljenje ovog prirodnog preparata potrebno je pomešati jednake razmere alkoholnog sirćeta i deterdženta za sudove. Kiselost sirćeta od davnina je poznata po svojoj delotvornosti u rastvaranju kamenca, dok tečnost za sudove omogućava ravnomerno prianjanje smese uz staklo i istovremeno razlaže masnoće i nakupljenu prljavštinu.

Pripremljenu tečnost sipajte u bočicu sa pumpicom i poprskajte celokupnu staklenu površinu tuš kabine. Ostavite da deluje nekoliko minuta, a potom nežno prebrišite sunđerom ili mekom krpom.

Ostavite sredstvo da deluje pre brisanja

Kada su u pitanju staro i tvrdokorno taloženje, presudno je pružiti sredstvu dovoljno vremena da omekša kamenac.

Kako se rešiti belih mrlja sa tuš kabine Foto: Shutterstock

Za upornije mrlje bolja opcija je ponavljanje celog postupka nego primena oštre strane sunđera, jer prekomerno trljanje može trajno izgrebati i oštetiti staklo. Nakon čišćenja, staklene površine temeljno isperite čistom vodom i osušite krpom kako biste sprečili stvaranje novih vodenih mrlja.

Oprez pri izboru površina za čišćenje

Uprkos širokoj primeni sirćeta u domaćinstvu, ono nije bezbedno za sve vrste materijala. Kiselina može oštetiti prirodni kamen i osetljive obloge, pa ovu mešavinu ne bi trebalo primenjivati na pločicama ili fugama bez prethodne provere. Čak i na samom staklu, preporučljivo je najpre testirati rastvor na manje primetnom delu. Posebno je važno naglasiti da se sirće nikada ne sme mešati sa izbeljivačima ili preparatima na bazi hlora, jer takve hemijske reakcije oslobađaju izuzetno opasne i toksične gasove.

Kako se rešiti belih mrlja sa tuš kabine Foto: Shutterstock

Prevencija je ključ dugotrajne čistoće

Nijedno sredstvo za održavanje ne može napraviti čudo ako se slojevi kamenca nakupljaju mesecima. Pravovremeno reagovanje dok su tragovi sveži znatno olakšava celokupan posao. Nakon svakog tuširanja preporučuje se uklanjanje kapljica gumenim brisačem za staklo ili suvom krpom od mikrovlakana. Na taj način sprečava se isparavanje vode i zadržavanje minerala na staklu. Za već formirane naslage domaća mešavina pruža odličnu pomoć, ali navika redovnog brisanja ostaje najefikasniji način da uštedite vreme i trud.

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