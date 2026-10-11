U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u pondeljak u 12 sati biće održana promocija "Sidra i peska", monografije o našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Izdavač je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, a monografija je pripadajući deo veoma značajne nagrade "Joakim Vujić", koju ovo pozorište dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Branka Petrić je ponela ovo značajno priznanje 2022. godine.

- Vodila sam dnevnik i neka razmišljanja o tome šta se dešavalo u toku života, a to mi sada dosta pomaže jer pravim retrospekciju da vidim zašto se desilo da dobijem nagradu za životno delo. Moram priznati da se istovremeno i prepadnem i obradujem od te količine posla. Ume da bude veoma zanimljivo - setim se nečega, a onda se posle dva dana setim nečeg drugog, što mi se čini još zanimljivijim, pa onda brišem ono prvo i dopisujem to drugo - govorila je Branka ranije za Kurir o nastavku ovog dela.