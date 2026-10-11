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Nedelja je popodne i javlja se poznati osećaj teskobe. U mislima ste već na nepročitanim mejlovima i obavezama koje vas čekaju u ponedeljak. Poslovna savetnica Hana Stalton kaže da je sasvim uobičajeno osećati se pomalo potišteno pred kraj vikenda, ali stalna i intenzivna briga zbog posla može biti znak da nešto nije u redu, a može se prepoznati po nekoliko znakova.

Javljaju se psihički i fizički simptomi

Manjak energije nedeljom nije neobičan, ali problem nastaje kada preraste u intenzivnu anksioznost. Stalno razmišljanje o istim problemima i zamišljanje najgorih scenarija mogu pratiti i fizički simptomi poput tenzionih glavobolja, mučnine ili povraćanja.

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Teskoba vam kvari čitav vikend

Ako strah od ponedeljka počinje već u subotu, vredi obratiti pažnju. "Taj osećaj može da počinje sve ranije svake nedelje, sve dok ne počne da vam kvari čitav vikend", objašnjava Hana. Posledice mogu biti lošiji san, nezadovoljstvo i razdražljivost prema ljudima oko vas.

Nelagoda ne prolazi ni tokom nedelje

Kod mnogih anksioznost nestane kada se u ponedeljak vrate u radnu rutinu. Ako osećaj straha traje cele nedelje, situacija je ozbiljnija. "Ako je vaš strah prisutan cele nedelje, a ne samo dan ili dva, to bi mogao biti znak da je vreme za otkaz", kaže Hana.

Anksioznost je rezultat složene kombinacije genetike, hemije mozga, životnih iskustava i svakodnevnog stresa Foto: Shutterstock

Razvijate nezdrave navike

Znak upozorenja može biti i opsesivno proveravanje poslovnih mejlova nedeljom, iako to niko od vas ne očekuje. Tu su i češće posezanje za alkoholom, povlačenje od partnera ili porodice, te beskonačno pregledavanje loših vesti na telefonu.

"Jedan takav postupak sam po sebi ne mora ništa da znači, ali ako se više njih često ponavlja, to prerasta u obrazac", upozorava Hana.

Problem nije samo u kolegama

Kako biste utvrdili da li je problem u radnom okruženju ili samom poslu, zapitajte se da li biste bili zadovoljniji kada biste isti posao radili u drugoj kompaniji ili timu.

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Ponekad su izvor problema loši odnosi s kolegama ili nadređenima, što se možda može rešiti razgovorom. Međutim, ako vas iscrpljuje sam posao i njegove obaveze, možda vredi razmotriti druge mogućnosti.

Ne možete da zamislite pozitivnu budućnost na tom poslu

Hana preporučuje da postavite sebi nekoliko pitanja: Čega se zapravo bojim? Da li je problem određena osoba, zadatak ili čitav posao? Da li se situacija poslednjih meseci pogoršala? Kako se osećam kada zamislim da ću za godinu dana još uvek raditi na istom mestu?

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Ako odgovori pokazuju da se situacija teško može promeniti, možda je vreme za traženje novog posla.

Ako ste odlučili da odete

Već sama odluka o traženju drugog posla može da donese određeno olakšanje jer znate da trenutna situacija neće trajati zauvek. Hana preporučuje razgovor s poznanicima i aktiviranje poslovnih kontakata kako biste saznali za nove prilike.

Najvažnije je razlikovati uobičajenu nedeljnu neraspoloženost od anksioznosti koja vam redovno narušava slobodno vreme, san i svakodnevni život.

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