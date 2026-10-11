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Legendardni glumac Voja Brajović godinama je u braku sa koleginicom Milicom Mihajlović sa kojom je dobio sina Relju. Osim njega, glumački bard ima i dvoje dece iz prvog braka, ćerku Iskru i sina Vukotu.

Iskra Brajović je krenula očevim stopama te je i često viđamo u javnosti kroz glumački poziv, dok njen brat po ocu ima svoj rok bend. Vukota je pak izabrao poziv daleko od svetala reflektora.

"Ja imam mlađeg brata po tati, iz tatinog drugog braka, kog na primer nikad ne zovemo polu brat, jer nam je to isto nakaradno. On je naš brat, nema veze, on nije odrastao sa nama u kući, ali toliko smo ga puta mi uzimali,, uzme ga moja mama da ga čuva, kad Milica ima obaveze, Vukota i ja ga vodimo svuda. Ja sam letovala sa njim po mesec dana, naučim da mu menjam pelene", počela je ona priču u jednom potkastu.

Glumica Iskra Brajović Foto: Printscreen/Instagram/iskrabrajovic

"Uvek sam govorila, on je moja prva beba. Ja sam u prvom gimnazije dobila brata i to je bilo ostvarenje svih mojih snova", govorila je Iskra.

Iskra je potom otkrila da je najmlađi sin Voje Brajovića danas odrastao, uspešan momak, koji je često na putu, jer ima svoj bend sa kojim je često na turnejama.

Voja Brajović Foto: Milan Maricic/ATAImages

"Sad je on u godinama kada ga ja uopšte ne zanimam, ima svoj bend, ima turneje, putuje stalno, on je roker, ima turneje. On nema još 24. godine, ja sad ću 39 nekako njemu ja kao neka žena sa dvoje dece nisam interesantna. Vukota čak i ajde kad treba negde da ga vozi, ali ja uopšte. Sad čekam da se malo smiri i da se vratimo na ono što smo bili, jer ja pamtim i dalje da je on u prvom razredu napisao: "Ja se zovem Relja, volim karate i ličim na svoju sestru". Ja čekam da se on malo vrati, da se izludi sa tim svojim sviranjima i da se opet družimo - zaključila je iskra u potkastu "Funkcionalan život".

Voja Brajović o Milici i porodici



Glumac je u jednom intervjuu naglasio koliko su hrabre odluke njegove supruge oblikovale njihov porodični život:

„Milica je puna života, optimizma i talenta. Taj spoj je dragocen za svakog ko se sa njom druži. Relja je jedna Milicina vrlo hrabra odluka. Moja nije. Uvek sam govorio da to ne mogu jer ne mogu. Eto, to je jedna od njenih ključnih karakteristika – da učini ono što smatra da treba. Učinila je bolje nego što sam mislio. Sve su to odluke mojih hrabrih supruga. Da sam ja odlučivao, ne bi ni bilo dece. Sigurno.“

Milica Mihajlović Foto: Nebojša Babić

„Za sebe bih rekao da sam, hvala Bogu, ateista. Stalno prolazim kroz velika životna iskušenja. U ovim godinama mogu biti zadovoljan odnosom Boga prema meni. Kad podvučem crtu, razmišljam da li sam više ljudi obradovao ili razočarao. Glumac, kao i svaki umetnik, služi svom narodu.“