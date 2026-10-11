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Britanska kraljevska porodica pronašla je rešenje – što besmislenije, jeftinije i smešnije - to bolje.

Vindsori već godinama neguju tradiciju razmene šaljivih božićnih poklona, a neki od njih toliko su bizarni da je teško povezati ih s ljudima koji ostatak godine otvaraju parlament, nose tijare i primaju državnike.

Umesto dijamanata i skupocenih satova, ispod kraljevske božićne jelke tako su se tokom godina navodno nalazili WC daska, komplet za uzgoj sopstvene devojke, kapa za tuširanje s poprilično nekraljevskim natpisom i kašičica koja je posebno oduševila princa Vilijama.

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Što smešnije - to bolje

Kraljevska razmena poklona tradicionalno se odvija na Badnje veče u Sendringemu, gde članovi porodice stižu kako bi zajedno proveli praznike.

Prema rečima bivšeg kraljevskog kuvara Derena Makgardija, pravilo je vrlo jednostavno: što je poklon smešniji, to je bolji. Pokloni se postavljaju na stolove, a zatim sledi zajedničko otvaranje koje je, sudeći prema opisima onih koji su mu svedočili, mnogo manje formalno nego što bismo očekivali od Vindsora.

Drugim rečima, poenta nije impresionirati cenom,nego nasmejati osobu čije se ime nalazi na paketu.

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A konkurencija je tokom godina bila ozbiljna. Princ Hari očito je posebno dobro razumeo zadatak.

Jedan od najpoznatijih kraljevskih božićnih poklona bila je kapa za tuširanje koju je poklonio svojoj baki, kraljici Elizabeti II. Sama kapa možda ne zvuči posebno, sve dok se ne sazna što je na njoj pisalo: "Ain't life a bitch" (Zar život nije kučka).

Teško je zamisliti rečenicu koja se manje uklapa uz bisere, pastelne kostime i strogi kraljevski protokol, ali pokojna kraljica navodno je bila oduševljena.

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Hari je baki jednom poklonio i pevajuću ribu Big Mouth Billy Bass, jedan od onih kičastih zidnih ukrasa koji zapevaju kada im se neko približi. Prema njegovim memoarima "Spare", kraljici se toliko svidela da ju je držala u svojoj radnoj sobi u Balmoralu. Dokaz da čak ni vlasnica jedne od najvažnijih umetničkih zbirki na svetu nije imuna na dobar komad kiča.

Megan je odmah shvatila pravila igre

Kada je Megan Markl 2017. prvi put provela Božić s kraljevskom porodicom u Sendringemu, pred njom je bio neobičan zadatak. Nije trebala da pronađe skup poklon za budućeg devera, nego nešto dovoljno duhovito da prođe kraljevski test humora.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

I čini se da je pogodila. Prema biografiji "Finding Freedom" Omida Skobija i Kerolin Darand, princu Vilijamu poklonila je običnu kašiku na kojoj su bile utisnute reči "cereal killer" – igra reči između "serial killer", odnosno serijskog ubice, i engleske reči za žitarice. Poklon je navodno bio veliki hit. Možda nije predmet koji biste očekivali u Kensingtonskoj palati, ali Megan je barem odmah pokazala da razume najvažnije pravilo kraljevskog Božića: nemoj se shvatati previše ozbiljno.

Ni princeza Kejt nije zaostajala. Dok je princ Hari još bio jedan od najpoznatijih neženja na svetu, navodno mu je za Božić poklonila komplet "Grow Your Own Girlfriend" – igračku pomoću koje se u vodi "uzgaja" minijaturna devojka.

Foto: ANCL / Backgrid UK / Profimedia

S obzirom na to da se Hari posle zaljubio u Megan, oženio i dobio dvoje dece, mogli bismo da se našalimo da je Kejtin poklon ipak imao nekakav učinak.

Čarls je dobio – WC dasku

Ako mislite da ipak postoje stvari koje se ne poklanjaju članovima kraljevske porodice, princeza Ana bi mogla da vas razuveri.

Godinama se prenosi priča da je svom bratu, današnjem kralju Čarlsu III, jednom poklonila belu kožnu WC dasku. Neki izvori navode da je bila podstavljena, a drugi da ju je Čarls navodno toliko zavoleo da ju je nosio sa sobom na putovanja.

Princeza Ana, rođena sestra kralja Čarlsa III Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Koliko je drugi deo priče pouzdan, teško je utvrditi, ali sama anegdota o WC dasci postala je deo kraljevskog božićnog folklora.

A Ana očito ima smisla za kupatilski humor: njena tetka, princeza Margaret, takođe je svojoj dugogodišnjoj dvorskoj dami Ani Glenkoner jednom poklonila – četku za WC.

Princeza Dajana navodno nije odmah shvatila nepisana pravila porodice u koju se udala. Za svoj prvi Božić s Vindsorima pojavila se s lepim i skupim poklonima, da bi ubrzo shvatila da ostali jedni drugima poklanjaju sitnice i šale. Prema pričama njenog bivšeg batlera Pola Barela, situacija ju je poprilično postidela.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Ipak, brzo se prilagodila. Kasnije je Sara Ferguson navodno poklonila kupatilsku stazu s leopardovim dezenom, a svojim sinovima takođe je znala da priprema poklone kojima je cilj pre svega bio da izazovu smeh.

Barel je ispričao i da su Vilijam i Hari kao dečaci obožavali da biraju šaljive poklone. Hari je jednom želeo da kraljici pokloni jastuče koje proizvodi zvuk gasova, ali ga je Dajana navodno usmerila prema dedi Filipu, procenivši da će on ipak biti zahvalnija publika.

princeza Dajana, kralj Čarls, princ Hari, princ Vilijam Foto: Mauro Carraro / Shutterstock Editorial / Profimedia

I bila je u pravu – Filipu se šala navodno veoma svidela.

Vilijam, međutim, nije uvek bio majstor poklanjanja

Kad je reč o poklonima, princ Vilijam ima barem jedan promašaj koji nema nikakve veze s kraljevskom tradicijom. Još dok su on i Kejt bili u vezi, poklonio joj je – dvogled. Zašto? Ni sam danas nema posebno uverljiv odgovor.

Vilijam je posle javno priznao da je poklon bio "užasan", te da mu Kejt nikada nije dozvolila da ga zaboravi. U tom trenutku, rekao je, iz nekog razloga mu se činio kao odlična ideja. Nije bio. Šta kupiti ljudima koji već imaju sve?

Foto: George Rogers / Sipa Press / Profimedia

Upravo u tome verovatno leži čar ove neobične kraljevske tradicije.

Kada novac nije prepreka i kada porodična zbirka nakita uključuje neke od najpoznatijih dijamanata na svetu, vrednost poklona teško se može meriti njegovom cenom.

Vindsori su zato napravili upravo suprotno: njihov tradicionalni božićni izazov nije pronaći najskuplji poklon, nego onaj koji će izazvati najveći smeh.

Ispada tako da se iza zatvorenih vrata Sendringema dešava nešto vrlo obično. Baš kao i u mnogim drugim porodicama, najbolji poklon ponekad je onaj koji je potpuno beskoristan, pomalo nepristojan i dovoljno smešan da se o njemu priča godinama. Čak i ako ste kralj.

(Kurir.rs/ Tportal)

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