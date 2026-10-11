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Amanda Barns godinama je sanjala o tome da jednog dana obuče venčanicu i proslavi svoje venčanje okružena ljudima koje voli. Ipak, život 49-godišnje majke dvoje dece iz Devona u Engleskoj krenuo je potpuno drugačijim putem.

Nakon što joj je dijagnostikovan rak dojke koji se proširio na druge delove tela, odlučila je da više neće čekati „savršen trenutak“.

Ovog avgusta obukla je belu venčanicu, okupila tridesetak članova porodice i prijatelja i organizovala sopstveno venčanje – bez mladoženje. Želela je da ostvari jedan od svojih najvećih i najstarijih snova dok još može.

„Možda nije bilo mladoženje, ali to nije bilo važno jer ljubavi nije nedostajalo. Moja porodica i prijatelji udružili su se kako bi ostvarili nešto o čemu sam oduvek sanjala“, ispričala je Amanda.

Amanda Barns Foto: TikTok

Venčanje koje je organizovala sama za sebe

Neobično venčanje Amanda je proslavila 16. avgusta u jednom hotelu u Devonu. Obukla je belu čipkastu venčanicu spuštenih ramena, a dan je bio ispunjen opuštanjem u velnes centru, zajedničkom večerom i druženjem sa najbližima.

„Uspela sam. Nosila sam najlepšu venčanicu i provela nekoliko predivnih sati ispunjenih ljubavlju“, rekla je.

Iza veselih fotografija, međutim, kriju se godine teške borbe sa bolešću.

Prvi simptomi pojavili se još 2021. godine

Prve zdravstvene probleme primetila je u oktobru 2021. godine. Osećala je naizmenične nalete toplote i hladnoće, kao i oticanje leve dojke, a ispod leve ruke pronašla je i dve kvržice veličine bobice grožđa.

Ultrazvučni pregled u novembru nije pokazao zabrinjavajuće promene. Pošto se i dalje nije osećala dobro, u martu 2022. godine ponovo je uradila ultrazvuk, ali je i taj nalaz bio uredan.

„Svi ti normalni nalazi učinili su da se osećam kao hipohondar, kao da možda umišljam sve što mi se događa“, prisetila se.

Amanda Barns Foto: TikTok

Dijagnoza koja joj je promenila život

Biopsija urađena u junu 2022. godine donela je potpuno drugačije vesti. Amandi je dijagnostikovan rak dojke trećeg stadijuma.

Samo nekoliko meseci kasnije, u oktobru, PET snimanje pokazalo je da se bolest proširila na kičmu. Rak je tada već bio u četvrtom stadijumu, odnosno metastatski. Prema Amandinim rečima, lekari su joj tada rekli da možda neće doživeti period nakon marta 2023. godine.

„Nisam mogla da verujem. Bilo je strašno dobiti datum. Taj datum mi je ostao urezan u sećanje, ali evo me, još sam ovde“, rekla je.

Putovala sa decom i stvarala uspomene

Amanda je prošla kroz radioterapiju, koja je pomogla da se smanje tumori na kičmi. Istovremeno je odlučila da nastavi da živi što ispunjenije. Putovala je sa svojom decom, danas 20-godišnjim Konorom i 17-godišnjom R ubi, i trudila se da sa njima stvori što više zajedničkih uspomena.

U martu ove godine saznala je da se bolest proširila na butnu kost i kukove, nakon čega je započela hemoterapiju. Nekoliko meseci kasnije rodila se ideja o venčanju.

Nije imala partnera za kojeg bi se udala, ali je zaključila da joj to ne mora oduzeti iskustvo o kojem je toliko dugo sanjala. Uz pomoć prijatelja i porodice, za samo nekoliko nedelja organizovala je proslavu.

Snimak pogledalo više od 10 miliona ljudi

Snimak venčanja njena prijateljica Lusi objavila je na TikToku, gde je privukao više od 10,5 miliona pregleda.

„Sigurno nikada nisam očekivala da će me milioni ljudi videti u toj venčanici“, priznala je Amanda.

Ipak, mnogo joj je važnija poruka koju želi da pošalje svima koji su čuli za njenu priču – da ne treba odlagati život čekajući da sve bude savršeno.

„Otputujte. Obucite tu haljinu. Provodite vreme sa svojom decom. Recite ljudima koje volite koliko vam znače. Stvorite uspomenu dok možete“, poručila je.

Amanda Barns Foto: TikTok

Samo deset dana kasnije stigle nove loše vesti

Nažalost, slavlje nije označilo kraj teških vesti. Samo deset dana nakon venčanja, Amanda je saznala da se rak proširio i na mozak i desno oko, na koje je u međuvremenu izgubila vid.

Uprkos napredovanju bolesti, nastavlja sa hemoterapijom i kaže da još nije spremna da odustane od lečenja. Pokrenuta je i akcija prikupljanja novca kako bi mogla da pokrije sve veće troškove povezane sa bolešću i lečenjem.

Amanda pritom ne skriva koliko je njena situacija ozbiljna.

„Realna sam kada je reč o svojoj bolesti. Znam koliko je ozbiljan rak četvrtog stadijuma i ne tražim da mi iko obeća izlečenje. Nadam se prilici da nastavim da dobijam odgovarajuće lečenje i podršku, da što duže sačuvam svoju samostalnost i provedem dragoceno vreme sa ljudima koje volim“, napisala je.