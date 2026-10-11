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Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili su se u Veliku Britaniju u avgustu, a u međuvremenu su uspeli da svoju decu, princa Arčija i princezu Lilibet, upišu u školu i prilagode ih novom okruženju. Ipak, za predstojeće praznike najverovatnije će otputovati u Kaliforniju, gde živi Dorija. Megan i Hari takođe planiraju da Dan zahvalnosti provede sa Meganinom majkom, a mesto na kojem će obeležiti oba praznika zavisiće od njenih želja.

Božić bez kraljevske porodice

Ovakvi planovi praktično isključuju mogućnost da se Megan i Hari za Božić ponovo okupe sa kraljevskom porodicom. Članovi britanske monarhije tradicionalno praznike provode na imanju Sandringem u Norfolku, gde ih ugošćava kralj Čarls.

„Znaju da bi to bilo previše neprijatno i teško. Takođe znaju da neće dobiti pozivnicu i ne čekaju da im ona stigne“, rekao je izvor za britanski list „Sandej tajms“.

Foto: Fatih Aktas / AFP / Profimedia

Megan i Hari poslednji put su proveli Božić sa kraljevskom porodicom 2018. godine. Tada su se pridružili kraljici Elizabeti, princu Vilijamu i Kejt Midlton na tradicionalnoj božićnoj službi u crkvi na imanju Sandringem.

Megan je u tom trenutku bila trudna sa Arčijem, a fotografisana je kako hoda uz Kejt dok su članovi porodice išli prema crkvi Svete Marije Magdalene.

Od tada se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa nisu pridruživali kraljevskoj porodici za Božić.

Odnos sa kraljem Čarlsom se popravlja, ali raskol sa Vilijamom ostaje

Iako su Hari i Megan zadovoljni svojim životom u Velikoj Britaniji i sve više se posvećuju porodičnim obavezama, put ka pomirenju sa Harijevom porodicom i dalje je dug.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa i njihovo dvoje dece, sedmogodišnji princ Arči i petogodišnja princeza Lilibet, sastali su se sa kraljem Čarlsom, koji ima 77 godina, i kraljicom Kamilom, starom 79 godina, tokom posete Britaniji u julu. Tom prilikom zajedno su pili čaj.

Međutim, ne veruje se da su se Hari i njegov otac od tada ponovo videli. Ipak, ostali su u kontaktu telefonom.

Situacija je znatno komplikovanija kada je reč o Harijevom odnosu sa starijim bratom, princom Vilijamom, i snajom, Kejt Midlton, koji imaju po 44 godine. Braća, prema dostupnim informacijama, nisu u direktnom kontaktu.

1/5 Vidi galeriju Megan Markl Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kraljevska istoričarka Amanda Foreman opisala je u septembru za magazin Pipl njihov sukob veoma slikovito.

„Trenutno je njihov odnos od otvorenog sukoba prerastao u veoma, veoma hladan rat. Ali čak i u situaciji hladnog rata, i dalje morate da se pojavite na Olimpijskim igrama“, rekla je ona.

Hari je ranije izrazio želju da se pomiri sa bratom, ali ljudi bliski Vilijamu i Kejt tvrde da su rane koje su dovele do njihovog udaljavanja i dalje duboke.

„To im je veoma teško palo i ne bih zamerio Vilijamu što je oprezan“, rekao je izvor blizak palati.

Hari i Megan pripremaju zajedničku posetu Notingemu

Vest o njihovim božićnim planovima dolazi u trenutku kada Hari, koji ima 42 godine, i Megan, stara 45 godina, privode kraju pripreme za niz zajedničkih aktivnosti u Notingemu, u Engleskoj, zakazanih za četvrtak, 15. oktobar.

To će biti njihova prva zajednička serija zvaničnih angažmana otkako su se u avgustu vratili u Veliku Britaniju.

Tokom posete, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa ponovo će se povezati sa organizacijama i inicijativama koje su im posebno važne.

Planirano je da posete banku hrane, gde će se Megan ponovo susresti sa nekim ženama sa kojima je sarađivala u okviru projekta „HAB zajednička kuhinja“ u Londonu 2018. godine.

Dok je još obavljala dužnosti članice kraljevske porodice, Megan je sa tim ženama sarađivala na humanitarnoj kuvarici čiji je cilj bio da pomogne porodicama pogođenim tragedijom u londonskom naselju Grenfel.

Par će posetiti i društveni studio za snimanje, organizaciju koja pruža podršku mladima pogođenim nasiljem. Hari sa ovom organizacijom ima dugogodišnju vezu, a prošle godine ju je posetio tokom samostalnog putovanja u Notingem.

Njihov raspored uključuje i susret sa predstavnicima organizacije „Epik partners“, koja pomaže mladima kroz mentorstvo i sportske aktivnosti.

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Grad u kojem je počela njihova zajednička priča

Notingem ima posebno mesto u životu Megan i Harija. Upravo su taj grad posetili ubrzo nakon što su 2017. godine objavili veridbu.

Nakon što su u prethodnom periodu prvenstveno bili usredsređeni na to da se njihova deca prilagode novom domu i školi, supružnici su počeli češće da se pojavljuju u javnosti.

Megan je 7. oktobra uživala u popodnevnom čaju sa prijateljicom Malalom Jusafzai u hotelu Klaridžis, u londonskom otmenom kvartu Mejfer.

Susret je održan svega nekoliko dana pre Međunarodnog dana devojčica, koji se obeležava 11. oktobra.

Tom prilikom Megan je najavila da će prihod od prodaje džemova i čajeva svog brenda za životni stil „As Ever“ donirati fondu Malale Jusafzai, koji se zalaže za obrazovanje devojčica širom sveta.

Iako se njihovi odnosi sa pojedinim članovima kraljevske porodice i dalje ne popravljaju željenom brzinom, Hari i Megan očigledno nastavljaju da grade život prema sopstvenim pravilima, stavljajući porodicu, decu i humanitarni rad u prvi plan.