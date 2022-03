DVE GODINE OD ODLASKA GLUMICE I PEVAČICE MICE TROFRTALJKE: Novac je nosila u džakovima, uvek je kraj sebe držala pištolj...

Pre dve godine prvi put nas je u životu rastužila Milica Ostojić, koja je decenijama publiku od Vardara do Triglava zabavljala svojim pesmama, ali i ulogama.

Poznata po nadimku kao Mica Trofrtaljka, glumica iz filmovima Srđana Dragojevića i folk pevačica, umrla je u subotu 7. marta 2020. u 77. godini.

Estradna umetnica ostaće poznata po šaljivim erotskim pesmama, kao i pojavljivanju u više srpskih filmova, karijeru je započela 1968. u rodnom selu Milićevci kod Čačka.

U dokumentarnom filmu o svojoj karijeri, Trofrtaljka je izjavila da je njen osnovni cilj bio da kroz kafansko druženje zabavi i nasmeje publiku sedamdesetih godina prošlog veka. Mica je ostala upamćena i po ulozi u filmu „Lepa sela lepo gore“. I dan-danas rečenice „Šut, bolan, erotika“, kao i „Vid ćune, prava pionirska“ izgovaraju mnogi.

- Nekada su me zvali seks-bombom i nudili veliki novac da se slikam u bikiniju. Bila sam lepa i poželjna žena, a ja sam tu erotiku okrenula na šalu. Zanimljivo mi je bilo i to kako su se neki ljudi snebivali i kao grozili se pesama koje izvodim, a neke od tih prepodobnih sam čak i ulovila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki aršini kod našeg naroda. Bila sam to što jesam i nisam se stidela - rekla je Mica u jednom intervjuu.

- Ljudi su kretali na pijacu, pa bi videli moju ploču i zaboravili po šta su pošli. Novac sam nosila u džakovima, nisam mogla da ga potrošim. Bila su to srećna vremena. Sećam se i jednog incidenta. Jedan momak je bio nepristojan i ja sam ga pitala: „Znaš li kome si rekao to?“ On kaže: „Tebi!“, a ja: „Da si odmah izašao iz kafane jer te inače nema, ubijem te za minut!“ On nije hteo da izađe, a ja uzela pištoljčić iz torbe i rekla: „Izlazi da te moje oči više ne vide!“ Izašao je, pa se vratio, a ja dva metka u brdo gore, pucam. Svi pobegoše iz kafane - rekla je Mica, koja je bila veoma zadovoljna svojom karijerom.

Iza Mice Trofrtaljke ostali su sin Zoran i njegove dve ćerke, kao i ćerka Nada i njena tri sina, od kojih je jedan muzičar.

- Ujak je danas sleteo na aerodrom i očekujemo da se večeras svi okupimo u naninoj avliji. Eto, otišla nam je... - izjavio je juče za Kurir Vladimir Petrović, Micin unuk.

Milica Ostojić rođena je 1943. godine. Odrasla je bez majke uz oca i maćehu, koji su pili i svađali se. A kada su dobili dvoje dece, Milica ih je čuvala.

Trofrtaljka nije volela školu i bila je loš đak. Udala se sa samo 17 godina i u isto vreme počela da peva u kafani. Suprug Radoslav je bio njena najveća podrška u karijeri i životu, jedini ju je podržavao u muzici. Čak se i njegov brat protivio tom braku i nudio mu novog „fiću“ ako je otera i porodicu „spase sramote“. Uvek je nosila mini-suknju, kolena su joj se videla, a i gaćice. Muža, kako je priznala, nikad nije prevarila jer je on za nju bio svetinja. U braku je dobila sina i ćerku. Njen naslednik godinama živi i radi u Parizu, dok je ćerka bila uz nju do poslednjeg dana.

Tokom karijere snimila je preko 20 pesama. Album s pesmom „Davorike dajke“ prodata je u nezapamćenih 400.000 primeraka. S Rambom Amadeusom i Borom Čorbom snimila je pesmu „Amerika i Engleska biće zemlja proleterska“, a s grupom Twins obradu pesme „Motori“ grupe Divlje jagode. Poslednje dane Mica je provela u staračkom domu u Sokobanji. Prema rečima rođake, bila je dementna i imala visok šećer.

TITO VOLEO TROFRTALJKU foto: Profimedia Mica Trofrtaljka bila je najveća zvezda svih svratišta za kamiondžije. Nikada nije mogla ni da pomisli da bi gostovala na televiziji, jer su govorili da su njene pesme „sramotne“. Ali tako nije mislio Josip Broz Tito. Predsednik Jugoslavije je sedeo u prvom redu na dodeli zlatnih i srebrnih ploča u Domu sindikata, gde je Mica pevala svoje „Davorike dajke“. Tito je tražio da otpeva i „Nišku banju“. Organizatori su je upozorili da pazi kako se ponaša pred Titom i njegovom suprugom Jovankom, a Mica nije marila šta pričaju nego je plesala, njišući kukovima i svime što uz to ide. Titu se njen performans dopao, pa je među prvima počeo da aplaudira, a potom i puna dvorana.

FILMOGRAFIJA foto: Printscreen • Miris poljskog cveća (1977) - Kafanska pevačica • Široko je lišće (1981) • Mi nismo anđeli (1992) - Majka • Lepa sela lepo gore (1996) - Teta Đana • Rane (1998) - Mušterija • Mi nismo anđeli 3: Rokenrol uzvraća udarac (2006) • Mladina majka • Sveti Georgije ubiva aždahu (2009) - Svraka I

