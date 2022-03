VELIKANKE SRPSKE KULTURE: Često skrajnute, još češće zaboravljene, uvek patriotkinje, KRAJNJE JE VREME DA IH UPOZNATE

Izložba "Velikanke srpske kulture" u Domu Jevrema Grujića u Beogradu privukla je izuzetnu pažnju posetilaca iz cele Srbije, a videlo ju je više 5.000 ljudi!

Izložba traje samo do 27. marta, a radno vreme muzeja biće produženo celog vikenda.Muzej je otvoren u četvrtak i petak od 16 do 20 sati i u subota i nedelja od 10 do 18. Na izložbi je predstavljeno 18 slavnih žena naše istorije koje su svojim delima, hrabrošću i doprinosom srpskoj kulturi, ali i celokupnoj srpskoj istoriji, uticale na razvoj srpske misli i društva.

foto: Dom Jevrema Grujića

Često skrajnute, još češće zaboravljene, 18 velikanki srpske kulture, čije je delo predstavljeno na ovoj značajnoj izložbi, utirale su put novim generacijama slikarki, književnica, lekarki, naučnica, filozofkinja, borkinja za bolji socijalni položaj žena u profesionalnom životu. Bile su i bolničarke, i ratnice, s medaljama i činovima, po mnogo čemu prve u svom gradu, zemlji, pa i Evropi. Prve na studijama, prve sa diplomom, prve doktorantkinje, prve književnice, prve slikarke, prve upravnice, članice Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivačice umetničkih udruženja, ali i društava za zaštitu žena. Uvek patriotkinje, često su balansirale između borbe za lično ostvarenje i okova koje im je nametalo patrijarhalno društvo, još češće ostajale neshvaćene u borbi za ostvarivanje ličnih, umetničkih, socijalnih i životnih ciljeva.

Neke su bile slavljene za života, po nekima se zovu škole, bolnice i ulice, o nekima se tek ponekad progovori, a neke su ostale zaboravljene.

Milica Stojadinović Srpkinja, Mina Karadžić, Poleksija Todorović, Draga Ljočić, Beta Vukanović, Nadežda Petrović, Isidora Sekulić, Jelisaveta Načić, Marija Maga Magazinović, Vidosava Kovačević, Anica Savić Rebac, Zora Petrović, Desanka Maksimović, Leposava St. Pavlović, Milena Pavlović Barili, Ljubica Marić, Ljubica Cuca Sokić i Soja Jovanović posetiocima izložbe ispričaće svoje životne priče, sudbine i postignuća.

foto: Dom Jevrema Grujića

Na izložbi možete da vidite i veliki izbor ličnih predmeta naših velikanki, kao što su violina naše prve kompozitorke Ljubice Marić, čija dela su izvodili najveći svetski orkestri, zatim lični predmeti Milene Pavlović Barili, među kojima su i njene zlatne sandale i češalj od kornjačinog oklopa, čuveni šešir Desanke Maksimović, paleta Bete Vukanović, prepiska Anice Savić Rebac i Tomasa Mana …i mnoge druge dragocenosti.

Autorke izložbe su Branka Conić, direktorka Doma Jevrema Grujićć, dr Gordana Bekčić i istoričarka umetnosti Ružica Opačić.

Kurir.rs

Bonus video:

00:24 Multimedijalna izložba Vidana Papića u Kragujevcu