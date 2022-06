NEDA ARNERIĆ ZBOG KULTNE REPLIKE PREŽIVELA PAKAO! Ko to tamo obeležio ju je, a ovo se KRIJE iza poznate VRELE SCENE sa Štimcem

Gotovo da nema čoveka u Srbiji koji nije pogledao domaći film „Ko to tamo peva“, a ovo kultno ostvarenje naše kinematografije važi za jedno od najhumorističnijih dela na srpskoj filmskoj sceni.

Božidar Bota Nikolić, direktor fotografije pomenutog filma, koji je preminuo prošle godine, jednom prilikom je otkrio detalje sa snimanja i opisao kako je zapravo nastala ljubavna scena, koju su odigrali Neda Arnerić i Slavko Štimac. Prema njegovom svedočenju, kultna replika iz njihovog dijaloga je naknadno ubačena u scenario:

- Snimao sam sa Zoranom Čalićem film “Kakav deda, takav unuk”, koji je imao pola miliona gledalaca. Predložio sam Kovačeviću i Šijanu da odemo da gledamo šta je to što narod voli. Odbili su moj predlog. Otišao sam u bioskop i konstatovao da je ljubav ono što privlači publiku. Dušku sam rekao da u scenario za film “Ko to tamo peva” mora da ubaci ljubavnu scenu - ispričao je Bota i dodao:

- On je napravio lik Nede Arnerić i Slavka Štimca. Duško je tek posle napisao i ono čuveno: “I tata bi, sine”. Pre toga nije bilo ljubavi u našem filmu - izjavio je Nikolić.

Kako prenosi "Objektiv, čuvena scena uticala je na život Nede Arnerić i neretko joj priređivala dramu.

- Živela sam pored osnovne škole i to je bilo naporno. Klinci su za mnom vikali “I tata bi, sine”. To me je nerviralo, ali sad mi je kompliment - otkrila je jednom prilikom Neda Arnerić.

I njen partner iz filma ima slična iskustva.

- Bilo je uvek toga, i dan-danas je tako! To je svima simpatično, jer nije zlobno. Ljudi pamte te neke duhovite, a zovu ih kultnim replikama iz filmova. Ali, to je prihvatljivo - zaključio je Štimac.

