ZVEZDE, OD BIKOVIĆA DO SEVERINE, IGRAĆE SAME SEBE: Uglješa Jokić priprema projekat s NETFILIKSA, u kome će okupiti ceo BALKAN!

Producent filma "Zlatni dečko" i prve dve sezone hit serije "Ubice mog oca" Uglješa Jokić ekskluzivno za Kurir otkriva da priprema novi projekat u kom će okupiti zvezde iz cele bivše Jugoslavije, od Miloša Bikovića preko Slobode Mićalović do Severine.

- Kupio sam francusku seriju koja je imala pet sezona na Netfliksu. Klasična je dramedija. Radnja se dešava u kasting agenciji koja zastupa umetnike. Glumci koji se pojavljuju u svakoj epizodi igraju sami sebe. U Francuskoj verziji to su bili Žan Reno ili Monika Beluči. Kod nas će biti naše zvezde. Želim da to radim sa umetnicima iz celog regiona. Prva televizija je ušla s naše strane, u pregovorima sam da to zatvorimo i napravimo regionalni šou-program. Licenca za tu seriju je prodata i u Americi, Britaniji i Bolivudu - otkriva Jokić.

Kasting za agente tek će se raditi, a producent bi voleo da u seriji vidi mnoge.

- Miloša Bikovića, Slobodu Mićalović, Petra Strugara, ali i Severinu. Pokušaćemo da skupimo najbolje s našeg tržišta - dodaje poznati producent, koji je i ove godine bio gost na Sarajevo film festivalu, gde je najavio novu seriju "Anatomija zločina", koju radi sa scenaristom Vukom Ršumovićem.

- Imamo raspisane tri epizode. Veliko interesovanje vlada za taj projekat, jer se dešava u Bosni i reč je o nezapamćenom zločinu. Ideja je da napravimo regionalni "writers room". Pripreme dugo traju, jer je ovo skup projekat. Raditi epohu i obrađivati 1969. godinu na način da budemo konkurentni na stranim tržištima, znači da mora da se uloži veliki novac. Sada već mogu da pričam o tome, jer smo pri zatvaranju finansijske konstrukcije - objašnjava Jokić.

On kaže da se kao producent ne meša rediteljima u kasting.

- Izbor glumaca uglavnom prepuštam režiseru. Na engleskom se reditelj kaže direktor. On i jeste direktor projekta i kad sam izabrao nekog da s njim radim, dajem mu veliko poverenje. Isto je bilo i za "Ubice mog oca", ali i "Zlatnog dečka". Reditelj ima pravo da izabere ekipu s kojom želi da radi i ostvari svoju viziju.

Nakon filma "Zlatni dečko" publiku uskoro očekuje i njegova TV serija od pet epizoda.

- Naš distributer za ceo svet "Beta film" kreće u distribuciju od septembra. Uskoro ćemo u Kuriru objaviti ekskluzivno te vesti - zaključuje Jokić.

I svetske platforme snimaće kod nas Uglješa Jokić ističe da je potreba za serijama sve veća u svetu. foto: Marina Lopičić - Sve smo bliži da Netfliks ili neka druga platforma snime seriju s naših prostora. Potreba i potražnja za novim sadržajem je toliko velika. Utakmica je otvorena na više nivoa i mislim da će se to preliti i kod nas već ove ili naredne godine - zapaža Jokić.

