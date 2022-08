ĆIRKO IZ BELE LAĐE OTKRIO PO ČEMU SE LANE GUTOVIĆ RAZLIKOVAO OD ŠOJIĆA! Glumac se u sećanju na preminulog kolegu setio i snimanja

Milan Lane Gutović napustio nas je pre godinu dana. Svojim darom i umećem ostavio je neizbrisiv trag na domaćoj sceni, o čemu svedoči veliki broj uloga koje je ostvario na filmu, u serijama i pozorištu.

Publika će ga večno pamtiti po ulozi Srećka Šojića u serijalu "Tesna koža" i seriji "Bela lađa", a njegov kolega Aleksandar Dunić, koji je u seriji tumačio lik batlera Ćirka, sa suzom u oku prisetio se za Kurir druženja i otkrio zbog čega mu se publika i scenaristi nikada neće odužiti.

foto: Printscreen

Navršilo se godinu dana od smrti Milana Laneta Gutovića? Da li je uspomena na njega još uvek tu?

- Ne mogu da verujem da je prošlo godinu dana. Jasna mi je dužina dana, ali kako se nanizala godina, nije mi jasno. Čovek je živ dotle dok ga se sećaju i spominju ga. Dotle nije umro dok nas neko spominje i dok smo mu izvor inspiracije i svega najdivnijeg u životu, kao što je on bio.

foto: Printscreen

Po čemu ćete pamtiti kolegu?

- Prva asocijacija na Laneta je njegov širok osmeh. Ne pamtim ga kao mrguda, iako je umeo da bude zamišljen. Ostaće mi u sećanju kao jedna srdačna osoba. Kada biste čuli njegov veseli glas preko telefona, prosto bi vam ulepšao dan. Bio je izuzetan čovek.

Zajedno ste snimali seriju "Bela lađa". Kako je izgledao jedan snimajući dan?

- Snimanje mi je ostalo u najlepšem sećanju. Kolege koje su dolazile da snimaju prvi put sa Lanetom bile su na mukama. Ja sam bio navikao na njega jer smo snimali dosta scena, pa mi nije bilo teško da održim koncentraciju u kadru. Kolege koje bi se tek pridružile ekipi odmah bi izbacio iz ravnoteže. Smeh bi toliko ovladao među njima, da kad reditelj vikne "akcija!", oni sami sebi ne veruju da su sposobni da izdrže do kraja a da ne prsnu u smeh. Kamermani su se toliko smejali da smo imali problema da snimimo scenu ako kamera nije na stativu. Nama je to tada bio veliki putokaz da radimo nešto dobro i da će na dobro izaći.

foto: Printscreen/Youtube

Lanetovu karijeru obeležila je uloga Srećka Šojića. Da li je Milan imao nekih dodirnih tačaka sa likom kojeg je igrao?

- Razlika između lika Srećka Šojića i Milana je bila ogromna. Lane je uvek bio u ozbiljnim temama. Raspon koji je on imao između svoje privatne ličnosti i onoga što je igrao bio je neverovatno veliki i u tome je bila njegova veličina. On je bio sve drugo u privatnom životu osim Šojića. Čovek je toliko ovladao tom ulogom da je postao i glavni stub serije. Nakon njegovog odlaska gledanost je opala i serija se brzo završila.

foto: Vikipedia

Kako je bilo sarađivati sa njim? Da li je Gutović bio težak za saradnju?

- Lane nije voleo prevare i nepoštenje. Bio je starinskog kova i poštovao je reč i dogovor. Nije voleo da se menja nešto što je već dogovoreno bez njegove saglasnosti, u toku rada. Tražio je da se njegov rad i delo poštuju. Mnogo je davao glumi. Lanetov doprinos onome što je radio uvek je bio veći od prava i privilegija koje je uživao. Držati tromilionsko gledalište prikovanim za stolicu kako bi gledali njega nešto je neverovatno. Svi smo znali, na osnovu merenja, da su scene u kojima je on glumio bile najgledanije. To mogu samo veliki majstori i gurui glume. Kako da nagradite tog čoveka koji je pet sezona držao gledalište vezano za sebe? Ne postoji novac kojim bi se to sve platilo.

(Kurir.rs / Andrijana Stojanović)

Bonus video:

01:36 MNOGO MI NEDOSTAJE LANE! Emotivna ispovest Aleksandra Dunića će vam naterati SUZE NA OČI, sa knedlom u grlu govorio o kolegi