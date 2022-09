SUZANA PETRIČEVIĆ NOVO LICE KURIR TELEVIZIJE: Pustimo brigu bar nedeljom! Glumica o poslu, muzici, poznatoj snaji i bogatstvu

Iako je iza nje tri decenije karijere, glumica Suzana Petričević ne krije radost što je na novom početku. Upravo je to tema njene prve emisije "Pusti brigu", koja će se od 11. septembra, svake nedelje u 13 časova, emitovati na Kurir televiziji.

Glumica će kroz tročasovni zabavni šou razonoditi i nasmejati celu porodicu, zajedno sa sjajnom ekipom i vrhunskim kuvarom Dejanom Šutanovcem, koji će pripremati nedeljni ručak i deliti male tajne kulinarskog zanata. Tu su i odabrani sagovornici, mnogo dobre muzike i priče iz svakodnevnog života, kao i razna zanimljiva takmičenja za goste i publiku.

Suzana će se u emisiji na duhovit način nositi sa svim izazovima s kojima se suočava jedna žena u Srbiji pokušavajući da nakratko ostavi brige po strani. U intervjuu za TV Ekran ova dramska umetnica otkriva da je televizijska ponuda došla u pravom trenutku.

Šta je presudilo da prihvatite voditeljski angažman u emisiji "Pusti brigu"?

- Dobila sam ljubazan poziv od kreatora serije producentkinje Aleksandre Gajić i glavne urednice programa Viktorije Jevtić, koje su mi predložile saradnju. Volim pametne i vredne žene, odlučne da iznesu i ostvare svoje ideje, mnogo su mi se dopale i kupile me dobrom energijom, a na neki način ponudile su da podrže i moju kreativnost. U tridesetogodišnjoj glumačkoj karijeri nisam imala priliku da se oprobam u ulozi voditelja, a volim izazove i ovaj mi se čini zahtevnim i zanimljivim. Nadam se da ću uz njihovu podršku opravdati svoj "novi početak", što je i tema prve emisije 11. septembra u 13 časova na Kurir televiziji.

Umete li inače da pustite brige kad ih ima mnogo i budete optimistični i kad vam nije sve po volji?

- Po tome sam poznata. Najjača sam kad je najteže, nikad se ne žalim i ne kukam dok muka ne prođe. Ne znam da li mi to olakšava da rešim neku nastalu situaciju ili se samo hrabrim na taj način. Šta god da je, ja sam optimistična, a plačem tek kad se sve reši, da niko ne vidi. Bilo je teških situacija, ali to je život. Da nema njih, ne bismo ni znali da cenimo one dobre i lepe. Zahvalna sam životu, svakog jutra to ponovim.

U moru raznovrsnog televizijskog sadržaja, šta će vašu emisiju odvojiti od sličnih formata?

- Obećavam vam da ovako nešto niste videli dosad. Ovo je kompletan porodični televizijski šou, koji donosi malo glume, mnogo života, zanimljivih likova, muzike, igre, izazova. Veselo i energično, sve ono što život treba da ima, a posebno kada smo okruženi brigama. Zato, pustimo brigu bar nedeljom po podne, zapevajmo i nasmejmo se od srca jer smeh je lekovit! A biće tu i sjajnih tekstova iz predstava i filmova, poezije i najava pozorišnih predstava i premijera, filmova i razgovora. Osim toga, tu sam i ja, a znam da me publika voli. Ništa meni nema bez mene (smeh). Ponudićemo kulturan sadržaj jer ga malo ima na televizijama.

Hoće li vam gosti biti i glumci?

- Naravno, moje kolege koje su mi čestitale na izboru i angažmanu, znaju koliko sam truda uložila da izgradim sebe. I oni će dobiti prostor koji su oduvek želeli da imaju, pevaće, igraće koreografije, najavljivaće premijere, izvodiće scene iz komada... Biće to nešto sasvim novo.

Da li ovakvi televizijski izleti mogu da škode Suzani kao glumici?

- Ne spadam u glumice koje se ne skidaju sa ekrana, pa idu iz serije u seriju u jednoj istoj ulozi da, kad promeniš kanal, ne znaš više koja je serija. E, to je za mene trošenje glumca. Ali to je problem reditelja koji idu na sigurno i nemaju hrabrosti da rade sa neizvikanim imenima. U Srbiji ima sjajnih glumaca po pozorištima i nisu svi u Beogradu, samo ih treba angažovati.

Pomaže li vam u glumi i vaše muzičko obrazovanje?

- Naravno, lakše komuniciram s muzičarima. Muziku obožavam i umem i da zapevam, ali samo kad mi je duša na mestu. Za vreme karantina ponovo sam sela za klavir posle mnogo godina, ali zasad još nemam hrabrosti za sviram pred publikom. Jedino kad recitujem pratim sebe, pomalo, a za ostalo - kad dođe vreme. Muzika je moja velika ljubav i slušam sve što je dobro, od klasike do kafane.

Nedavno vam je serija "Ljubav ispod zlatnog bora" donela zanimljivu rolu baba Božane. Da li je bilo teško skinuti mentalitet te žene sa Zlatibora?

- Ponosna sam i zadovoljna likom Božane jer su me Užičani pohvalili da sam "original njihova". U pravu ste, najvažnije je da skinete mentalitet lika koji igrate, a ne samo jezik.

Jeste li se u komediji "Slatke muke" sa Andrijom Miloševićem jednako smejali na snimanju kao što se smeju gledaoci dok gledaju te epizode?

- Sjajan glumac i divan kolega Andrija, uvek opušten i svoj, obradovao me pozivom za "Slatke muke" i bila je to odlična saradnja. Bila sam napeta na početku snimanja i posle prvog snimljenog kadra pitala sam ekipu: "Pa, dobro, ljudi, da li ima nešto smešno u onome što sam odigrala?" Popadali su od smeha na moje pitanje i ta sjajna atmosfera je i dala rezultat. Ljudi me sreću na ulici i dovikuju tekst moje uloge: "Nisam ja kriminalka..."

Imponuje li vam što ste bili deo i najgledanije domaće serije "Selo gori, a baba se češlja"?

- Uloga Cvetanke bila mi je izazov pre svega što mi je Meto Jovanovski direktan partner, a divim se sjajnom glumcu. Radoš Bajić i njegov doživljaj Srbina je autentičan, produkcija je profesionalna, a uslovi rada za glumca vrhunski. Ta uloga je došla u pravom trenutku jer sam stekla iskustvo rada od tri sezone, sa ekipom koju sam dobro zapamtila. Cvetanka, Dimčo i serija "Selo gori, a baba se češlja" žive i traju i dan-danas, što je najbolja potvrda vrednosti.

Da li je rad pred kamerom idealna protivteža igranju u pozorištu?

- Filmska kamera mi je bila i ostala čudesna, gotovo magijsko oko profesije, a direktor fotografije i kamerman su privilegovani stvaraoci s kojima uvek želim da ostvarim što prisniji odnos. Pogotovo kad su posvećeni poslu, a bila sam i na snimanjima gde je važnije povrće na stolu nego glumac i tada bih brzo odustajala od saradnje. Ne zato što sam egocentrik, već zato što uvek želim da dam ono najbolje što umem, a to na snimanju ne možeš sam. I u pozorištu je isto, ništa bez timskog rada, dobre ekipe i ansambla u kojem svi rade jedan za drugog.

Koliko vas ispunjava predstava "Plastika", koju ste i režirali, i da li je prednost što je radite sa snajom Nelom Mihailović?

- Porodica ispred svega, što se mene tiče. Nela je blagorodna glumica za saradnju, veruje u rad, uzajamno poštovanje i podršku. Obišle smo ceo svet s "Plastikom", koja je osvojila srce publike, kao i nagradu za najbolju duodramu. Razlog za takav uspeh i gledanost jeste što nema dobre predstave bez emocija, smeha, tuge i svega toga zajedno. Melodrama je zato najskuplji pozorišni žanr i obožavam da ga igram, a i režiram. Igramo je šestu sezonu u Akademiji 28, a gledaoci mogu da je vide ponovo 15. oktobra.

Jeste li nostalgični kada ste jednom opisali svoju generaciju kao poslednju koja se igrala klikera, jela hleba i masti, slušala pesme od Lepe do Silvane, preko Tome...?

- Osamdesete... Bogatstvo moje generacije! Ljudi me prepoznaju po mojim crticama, koje su nostalgične i emotivno jesam vezana za naše bezbrižno detinjstvo i novi talas u umetnosti osamdesetih. Sve ste već rekli u pitanju, nama tako malo treba za sreću. I to nikad nije materijalno, već emotivno. Sreća je stanje duha, a ne količina novca na računu i kvadrata stana u posedu. Svi odlazimo sa ovog sveta kao siromasi. Sav prtljag i dragocenosti nose se jedino u duši, srcu i lepim uspomenama. Novim klincima smo dužni da damo primer jer je njima najteže, to je generacija koja je rasla s brigama i u neizvesnosti današnjice, za razliku od moje generacije.

Čega se najviše sećate?

- Družili smo se jedno s drugim, a deca danas žive na internetu i smatraju uspehom broj pregleda koji imaju. Nisu oni krivi, već mi, moramo naći vreme za svoju decu, a to nije lako. Neko je napisao: "Samo ovi bogati pričaju kako sreća nije u novcu." I bez obzira na duhoviti ton. ja sam se zamislila nad time. Novac je postao frustracija i to mogu da razumem kao problem nemaštine ili nezaposlenosti, ali dokazivanje i slikanje s novim "ajfonom" i besnim autom je totalni promašaj.

Šta je za vas bogatstvo?

- Bogat čovek je onaj koji se izborio za vreme koje će provesti sa onima koje voli i kojima je potreban., to vreme ja najskuplje i jednom izgubljeno je proćerdano zauvek. I sve ono pošteno i vredno stečeno u životu, ma koliko to bilo. Bogatstvo se ne meri brojem nula, već dostojanstvom. Sve što sam zaradila i stvorila u životu bilo je tako i zato mogu da kažem da sam srećna žena. Pogotovo kada vidim moje unuke Matiju i Manju, koji su ove godine krenuli u osnovnu školu. U emisiji "Pusti brigu" baviću se time.

