KAMERE MI NE SMETAJU KAD KUVAM! Radomir Raša Vlačić o srpskom sušiju, Seki Aleksić i novoj sezoni emisije "MAJKE I SNAJKE"

Na pragu treće sezone emitovanja popularnog šou-programa "Majke i snajke" naš čuveni kuvar Radomir Raša Vlačić ne skriva da mu je u potpunosti legla uloga jednog od voditelja.

Naime, on je sa pevačicom Sekom Aleksić domaćin takmičenja, ali i neko ko kao oprobani kulinarski stručnjak sa učesnicima i gledaocima nesebično pred kamerama deli svoje umeće. U intervjuu za TV Ekran govori o tome koliko mu znači ovaj televizijski angažman.

Možete li da kažete da ste se u potpunosti saživeli sa voditeljskim poslom?

- U principu jesam. Ušao sam u sve ovo ne znajući šta radim, međutim, uz profesionalni tim koji je stalno uz mene i koji me non-stop bodri i čini jačim, došli smo do toga da snimamo i treću sezonu. Leži mi uloga voditelja, volim to što radim i čini mi se da sam ceo život voditelj.

Da li je teže kuvati pred kamerama?

- Kada volite da kuvate i kada vam je kuvanje život, svejedno vam je da li je to pred kamerama, pred milion ljudi ili kuvate sami. Apsolutno je isto. To je za mene neki drugi svet i neki drugi Raša. Spoljni uticaji me apsolutno ne interesuju, jer sam tu i kreiram najbolje što umem. E sad, samim učesnicima "Majki i snajki" mislim da i nije baš svejedno i da im je teže da kuvaju pred kamerama.

Kakva je Seka kao kuvarica? Jeste li joj otkrili neki kulinarski trik, koji možda drugima ne biste?

- Ona je jedna dama, koja se odlično snalazi u kuhinji i tu nema šta! Sve što je zanima, ona to i pita, a što se mene tiče, kada je reč o kuvanju, svoje znanje nesebično delim. Razlog za to je veoma jednostavan, od moje generacije su krili recepte, a to je nešto što ne podržavam i jednostavno nije dobro. Kada sam počinjao, govorio sam sebi da ako jednog dana budem poznati kuvar, deliću apsolutno nesebično sve tajne, što trenutno i radim. Tajne postoje, ali ako nekoga naučite da koristi vaše savete, pa mu jelo ispadne bolje, za mene je to najveća satisfakcija.

Da li je tačno da ste iz svojih menija izbacili ćevape i zašto? Zašto su praseće bajadere bolje od ćevapa?

- Naravno da nije tačno, ćevap je simbol srpske kuhinje! Jedan od mojih specijaliteta, srpski suši, napravio sam upravo zbog ćevapa. Naime, revoltiran što je jedan od restorana izbacio vrhunske ćevape sa menija, a ubacio suši, napravio sam srpski suši. A da li su bajadere bolje od ćevapa, stvar je ukusa, a o ukusima ne treba raspravljati. Ćevap je juneći, a bajadera praseća, tako da ne bih baš mogao da kažem. Nekome je lepši ćevap, a nekome prasetina.

Kako vam je pošlo za rukom da dobijete nadimak srpski Džejmi Oliver?

- Nisam to tražio, niti sam jurio da dobijem neki nadimak u svetu kuvanja. To se desilo pre 20 i kusur godina sa restoranom "ABC", koji je bio prvi slou fud restoran u Srbiji, tad sam dobio na poklon knjigu Džejmija Olivera "Goli kuvar", koju sam bukvalno od korice do korice isprobao. Verovatno su gosti koji su takođe čitali tu knjigu, jer je bila veoma popularna, prepoznali neka jela i kreacije. Nakon toga mi je jedan naš ugledni ugostiteljski časopis dodelio tu laskavu titulu sa posvetom u knjizi Džejmija Olivera, koju dotad nisam imao, a pisalo je: "Prvom srpskom Džejmiju Oliveru".

