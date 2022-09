DUBRAVKO JOVANOVIĆ PRVI PUT U KADRU S KUMOM: Ona je poznata glumica i nedavno je postala i BAKA, evo o KOME je reč! (FOTO)

Serija "Nemirni", novi projekat Telekoma Srbije i produkcijske kuće From No Connection, koja se uveliko snima, okupiće zvezde, od Anice Dobre do Gordana Kičića. Međutim, prvi put će zajedno stati u kadar i kumovi u privatnom životu, Dubravko Jovanović i Vesna Čipčić.

Na ideju da spoji sjajne glumce i prijatelj došao je reditelj Darko Nikolić.

- Radnja prati inspektorku koja želi da otkrije šta se desilo u zločinu starom pet godina, ali paralelno i dramu koja otkriva slojevitost porodičnih odnosa u porodici Banović - najavio je Nikolić.

Vesna je prošle godine otišla u pezniju, a postala je nedavno i baka. Anja Alač porodila se pre godinu dana i na svet je donela sina kojem su ona i njen izabranik Aleksandar Josifovski, poznat pod nadikom Pijanista dali ime Aleksej.

U seriji će se pojaviti veliki broj karaktera, koji će kroz glavne i sporedne uloge doprineti kreiranju situacija i izazova koji se nalaze pred glavnom junakinjom. Glumačku postavu čine Nikolina Friganović, Dejan Aćimović, Marinko Prga, Milan Čučilović, Boris Pingović i Igor Benčina, kao i Ljuba Bandović, Gorica Popović, Nebojša Dugalić, Rale Milenković i mnogi drugi koji će gledaocima ovaj krimi-triler učiniti maksimalno uzbudljivim.

