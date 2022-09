NOVAK ĐOKOVIĆ NIJE IGRAČ, ON JE SVEŠTENIK, A LOPTICA JE ĐAVO! Francuski pisac digao glas zbog medijske hajke protiv NAŠEG TENISERA

Francuski izdavač "Luison edisions" nedavno je objavio novo delo "Đoković: Odbijam" ("Đoković, Le Refuse") nagrađivanog francuskog pisca Patrika Besona, saopšteno je iz izdavačke kuće "Čigoja štampa" iz Beograda.

foto: Printscreen YT

Knjiga se pre nekoliko dana pojavila prevedena i na srpski jezik. Beson je autor zapaženih romana i knjiga priča kao - "Dara", "Bogatašica", "Beograd siti","Puškinova smrt", "Romani iz mladosti" i mnogih drugih književnih dela. Njegovo najnovije delo "Odbijam" posvećeno je Novaku Đokoviću i svim dešavanjima koja su se odigrala u njegovom životu u poslednje vreme.

foto: Zorana Jevtić

Za francuskog pisca teniser je savremeni borac za srpske tradicionalne interese u svetu. Medijska hajka na zapadu protiv Novaka Đokovića nije Besona ostavila ravnodušnim, pa je kroz knjigu digao glas protiv "dvojakih aršina i medijske manipulacije koja se nanosi svetlom čelu i čistom obrazu". U objašnjenju knjige stoji:

foto: Printscreen YT

- Rolan Garos nije stadion, to je hram. Novak Đoković nije igrač, on je sveštenik. Loptica, to je đavo koga oba protivnika grubo šalju jedan drugome s nadom da se prokletnica neće vratiti na njihovu stranu. Prvi put u Evropi, posle više godina, uz reč "srpski" bilo je i pohvalnih prideva. Sportski komentatori nisu mogli da govore drugačije. Odjednom se u novine i televizijske dnevnike u Beogradu ponovo vratila lakoća - ona lakoća koju isporučuju veliki snabdevači, umetnici i sportisti.

