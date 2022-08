SA NOVAKOM SAM NEPLANIRANO ZATRUDNELA, REKLA SAM SRĐANU OVU STVAR! Dijana Đoković posle mnogo godina priznala: Nisam htela abortus

Prilikom gostovanja u emisiji "Dok anđeli spavaju" majka najboljeg tenisera sveta Dijana Đoković priznala je da je sa Novakom neplanirano ostala trudna. S obzirom na to da se sa Srđanom Đokovićem relativno kratko zabavljala jasno mu je stavila do znanja da od njega ništa ne očekuje.

- Mom sadašnjem mužu, tadašnjem dečku, rekla sam da ću dete zadržati i da on nema nikakve obaveze. Želela sam da rodim to dete, a on, kako god da odluči. Nisam mogla da obavezujem nekoga sa kim sam u vezi tek nekoliko meseci, bilo mi je to malo previše - ispričala je gospođa Đoković, prenosi Blic.

- Srđan ima neke svoje igrice, šta bi bilo kad bi bilo. Povremeno me pita: „Šta bi bilo da se nisam oženio sa tobom, da li bi mi dala da vidim Novaka?“ Na to mu odgovorim s osmehom: "Ko kaže da bi bio Novak? Ko zna, možda bi se zvao drugačije, ali pitanje je šta bi bilo."

Roditelji Novaka Đokovića upoznali su se na Kopaoniku, kada je Dijana došla da polaže za instruktora skijanja. Među njima se brzo rodila ljubav, koja je krunisana brakom i rođenjem tri sina: Novaka, Marka i Đorđa.

