POKUŠAVALA SAM DA SE TAKMIČIM SA NOLETOM! Jelena Đoković se borila sa ovim, a smetalo joj što je prepoznaju samo kao Novakovu ŽENU

Jelena Đoković progovorila o svojoj borbi sa anksioznošću. Supruga Novaka Đokovića redovno deli sa pratiocima svoje stavove i iznosi različita mišljenja, a ovog puta je jedna od retkih koja je priznala da se borila sa anksioznošću i svime što to stanje nosi.

- Ponekad sam se osećala preopterećeno što je mnogo uticalo na moje rezultate i otvorenost za nova iskustva, učenje i prijateljstva. Anksioznost i stres nisu šala - rekla je Jelena, prenose domaći mediji.

Ona se često pridružuje različitim tribinama i pokušava razgovorom da učini nešto dobro za ljude, pa je i deo ekipe stručnjaka koja se bavi tim problemom i pomaže drugima da prevaziđu anksioznost.

- Bila sam anksiozna, to me uništilo, moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu odgovoriti na sve potrebe svog muža i dece, a onda sam se morala suočiti sa strahovima. I sreća je što se to dogodilo jer sam se probudila i shvatila da se moram posvetiti sebi.

Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam se takmičiti s Noletom. Mislila sam da ne dobijam dovoljno priznanja koje zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini - izjavila je Jelena za Stori.

Jelena je iskreno otkrila kako joj je smetalo što je prepoznaju samo kao suprugu Novaka Đokovića, ali sada to drugačije gleda. Inače, anksioznost je često stanje u modernom i brzom vremenu koje ne treba zanemarivati.

- Sve što sam radila bilo je nevidljivo. Žene nemaju prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportista, kako trebaju izgledati i ponašati se. Nekada me je bolelo što sam prepoznata samo kao njegova supruga, sad to nosim s ponosom - zaključila je Jelena za Stori.

