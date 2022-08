DECA BI ZBOG TIK-TOKA MOGLA SVE VIŠE DA IMAJU TIKOVE! Klinci izgovaraju salve psovki, udaraju se u grudi i BACAJU HRANU! (FOTO)

Verovatno je da preterano korišćenje društvenih mreža može dovesti do izraženijih repetitivnih pokreta - tikova i izjednačavanja sa tzv. virtuelnim likovima, kaže za Kurir prof. dr Dimitrije Nikolić, dečji neurolog

Tiktok izgleda može da izazove tikove kod tinejdžera!

Ovim problemom mesecima se intenzivno bave lekari širom sveta, pošto su primetili da tinejdžeri koji dosta koriste pomenutu društvenu mrežu imaju sve više tikova, uz višu stopu anksioznosti i depresije!

Njujorški Vol strit džornal navodi da je ovaj trend počeo s pandemijom koronavirusa, kao i da je posebno uočljiv kod devojčica u tinejdžerskim godinama.

Doktorka Kirsten Miler Vol iz Hanovera rekla je za Džeruzalem post da sve češće viđa ovu pojavu i da se čini da to ima veze s trendom da se gledaju video-snimci ljudi koji imaju Turetov sindrom i probleme s tikovima. Iako zvaničnih podataka o tome nema, doktori misle kako je to i do deset puta više u odnosu na prethodne godine.

Studija ipak nije pouzdana? Zašto se ne može sa sigurnošću tvrditi da Tiktok izaziva tikove Iako je istina da su tinejdžerke nakon gledanja video-snimaka na Tiktoku koji opisuju Turetov sindrom pokazale iznenadni početak ponašanja nalik tiku, koji je sličan simptomima poremećaja, ne može se sa sigurnošću reći da je je ova društvena mreža direktni uzročnik tikova kod mladih. Naime, tvrdnja se zasniva na dva izveštaja o posmatranju objavljena u recenziranim medicinskim časopisima, a ne na rezultatima organizovane naučne studije.

Doktorka Kirsten Miler Vol upozorila je javnost da se s tinejdžerima dešava nešto čudno:

- Dolaze mi devojčice koje nevoljno uzvikuju više od 100 različitih skarednih reči, udaraju se u grudi i bacaju hranu. Većina urla: "Ružan si". Sličnu frazu lansirao je Jan Cimerman (22), kome je otkrivena koprolalija (uznapredovali oblik Turetovog sindroma, kada uz motorne tikove osoba nevoljno izgovara psovke). Njegov Jutjub kanal "Oluja u glavi" prati dva miliona mladih, a najviše lajkova imala je rečenica: "Danas si posebno ružan". Ispostavilo se da je 63 odsto pacijentkinja doktorke Miler Val bacalo hranu i tom prilikom izgovaralo "leteće ajkule" baš kao Cimerman.

O uticaju društvenih mreža, a posebno trenutno najzastupljenijeg Tiktoka, za Kurir je govorila Branka Tišma, dečji psiholog, koja kaže da mladi dolaze u problem zbog dokolice u kojoj su okrenuti sličnim sadržajima.

- Danas imamo potrebu da zaštitimo mlade od rada, te im je često dosadno. U toj dokolici oni blizu sebe nemaju ljudska bića s kojima dele vreme, te ulaze u jednu socijalnu izolaciju. U njoj usamljenost nadoknađuju uglavnom igricama i Tiktokom. Pasivnost i to što nemaju sa kime da podele svoje misli vode ih u psihološke probleme, anksiozniji su i depresivniji, te se ovakve pojave ne moraju ocenjivati samo kao neurološki poremećaji. Ovo je samo jedna od opasnosti koje nosi današnjica - rekla je ona i dodala da bi tikovi kod tih mladih osoba koji imaju problem nestali kada bi samo počeli da se - druže.

Prof. dr Dimitrije Nikolić, dečji neurolog i profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, za Kurir kaže da je veoma teško povući granicu između pojave Turetovog sindroma i uticaja društvenih mreža.

- Verovatno da preterano korišćenje društvenih mreža može dovesti do izraženijih repetitivnih pokreta - tikova i izjednačavanja sa tzv. virtuelnim likovima. Naravno, veoma je teško dokazivo, ali postoji jasna povezanost porasta različitih poremećaja ponašanja (pa i tikova) koji su u vezi sa (preteranim) korišćenjem društvenih mreža, pa i Tiktoka (čije je osnovno obeležje video-zapis bez preteranih pisanih sadržaja). Sve to zajedno čini da postoji lagana regresija u razvoju kod mlađih generacija, pa i češće pojave različitih poremećaja ponašanja - rekao je dr Nikolić.

Osoba mora da uradi tik Šta je Turetov sindrom Turetov sindrom je stanje nervnog sistema koje centri za kontrolu i prevenciju bolesti opisuju kao izazivanje ponovljenih i nevoljnih iznenadnih trzaja, pokreta ili zvukova poznatih kao tikovi. Imati tikove je pomalo poput štucanja. Iako možda ne želite da štucate, vaše telo to ipak radi. Ponekad ljudi mogu da spreče sebe da urade određeni tik neko vreme, ali to je teško. Na kraju, osoba mora da uradi tik. Simptomi obično počinju između pete i desete godine i mogu se vremenom promeniti, nestati ili ponovo pojaviti. Većini dece s dijagnozom Turetovog sindroma takođe su dijagnostikovani drugi mentalni poremećaji, poremećaji ponašanja ili razvoja kao što su poremećaj pažnje, anksioznost ili opsesivno-kompulsivni poremećaj.

