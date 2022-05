LJUDI MI SE SMEJU JER MISLE DA TO NAMERNO RADIM: Pevačica progovorila o SVOJOJ BOLESTI! Imam TIKOVE i ispuštam ČUDNE zvukove

Bili Ajliš je u novom Netfliksovom serijalu "My Next Guest Needs No Introduction", koji vodi Dejvid Leterman, odlučila da detaljnije progovori o životu s Turetovim sindromom.

Turetov sindrom je retki poremećaj nervnog sistema, a karakterišu ga nekontrolisani pokreti (tikovi) ili neželjeni zvukovi koji ne mogu da se kontrolišu.

"Ukoliko me budete snimali dovoljno dugo, primetićete da imam mnogo tikova. Ovo je zaista čudna bolest, nisam ranije govorila o njoj. Ljudi misle da se ovako ponašam jer pokušavam da budem smešna. To me mnogo vređa", rekla je Ajliš.

Dodala je da retko ko odmah primeti da pati od Turetovog sindroma i da postoji još nekoliko poznatih ličnosti koje imaju ovaj problem, ali da neće otkriti njihova imena.

Leterman se u jednom trenutku zabrinuo da ju je njegovo pitanje uznemirilo i uzrokovalo još više tikova, ali mu je pevačica rekla da želi da nastavi da govori.

"Zanimljivo mi je da odgovaram na ovo pitanje. Moje zdravstveno stanje me zbunjuje. Naprosto mi nije jasno", rekla je.

Dobila je dijagnozu kada je imala 11 godina.

"Tikovi me iscrpljuju, ali sam se uspela da se 'sprijateljim' s njima", zaključila je.

(Kurir.rs)

