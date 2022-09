NIJE DOČEKAO DA JOJ URUČE POKLONI ZA 100. ROĐENDAN: Ostavio im je AMANET PRED SMRT, a supruga i prijatelji ispunili njegovu želju!

Danas, pre tačno 100 godina, rođena je majka proslavljenog slikara Miloša Šobajića - "Mira Đerić sa Plitvičkih jezera" kako ju je Miloš nazivao.

foto: Privatna Arhiva

Borbena, neustrašiva Mira, bila je partizanka, aktivna učesnica u Drugom svetskom ratu gde je upoznala Miloševog oca. Rat u toku kog je Miloš i začet i rođen. Bila je glumica u toku rata, prešla Sutjesku, bila ranjena...

Miloš Šobajić je bio izuzetno vezan za svoju majku, kako je ranije rekao u jednom od intervjua, a najveća želja mu je bila da objavi knjigu o njoj za njen 100 rođendan, objasnila je njegova supruga za Kurir.

- Miloševa želja je bila da zajedno sa svojim prijateljem i novinarom Goranom Čvorovićem objavi knjigu - omaž svojoj majci za njen stoti rođendan, koja će biti objavljena u malom tiražu, te ovom prilikom izjavljujemo veliku zahvalnost Miloševom prijatelju na svom trudu i večitoj odanosti. Hvala - rekla je Maja T. Iskjerdo za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

U nastavku prenosimo deo knjige koju je Miloš namenio svojoj majci, a koja je rađena u saradnji sa Goranom Čvorovićem.

- Prema meni je imala večnu ambiciju da mi objasni šta i kako da slikam, ubeđena da je u pravu, u strahu da ću slikajući to što slikam, izgubiti sve potencijalne kupce. Patila je s razlogom, što nemam poroda, ali svi nosimo svoj krst na leđima. Gledao sam je kako hrabro korača kroz život, uvek sigurna da joj je svaki korak tačan i da svaku zamisao može da realizuje i ako znam da je duboko u sebi osećala strah i neizvesnost. Sa godinama, moja majka postaje izuzetno zabrinuta za sva zdravstvena stanja njene porodice, gubeći onu hrabrost i samopouzdanje koje je nekad nosila kao Božiji dar, ali ne gubeći tu večnu svetlost koja do danas iz nje zrači...

Voja i Mira Šobajić - Miloševi roditelji foto: Privatna Arhiva

- Majka Mira će iz Korenice otići u Beograd da se upiše u Medicinsku školu, sa željom da nastavi studije medicine. Rat će je zateći u Lici. Mene će na kraju rata stvoriti zajedno sa mojim ocem Vojom, sa kojim će se venčati. Zatim će me nositi pored tenkova, kroz zimu i visoki sneg, od Slavonije i Papuka, gde me je rodila, pa preko Mađarske, do Beograda! ...

...Mira je zatim živela u Parizu u kojem me je držala u rukama na Jelisejskim poljima na dan pobede, 9. maja 1945. godine, slaveći zajedno sa stotinama hiljada parižana i svoju pobedu. Živela je i u Istanbulu, Bukureštu, Tel Avivu, Kabulu, pa ponovo u Beogradu i svuda nosila u sebi i sa sobom tu svoju sunčanu svetlost i lepotu...

Miloš Šobajić sa svojom majkom foto: Privatna Arhiva

Miloš Šobajić rođen je 1945. godine u Beogradu. Po ocu Voju, potiče iz srpske familije iz Crne Gore, koja je krajem XIX veka donela u Crnu Goru prvi bioskop, prvu robnu kuću, prvo pozorište, čitaonicu i biblioteku, pleh orkestar, prve novine i časopise. Majka Mira potiče iz Like.

Svoju prvu knjigu, pod nazivom: "Slikaj i ćuti", autobiografskog karaktera, a koja govori o uticaju globalizma na savremenu likovnu umetnost, objavio je 2018. godine. Grad Beograd predvideo je otvaranje Muzeja Miloš Šobajić. Godine 2021. objavio je autobiografiju "Mojih devet života".

foto: Damir Dervišagić

Preminuo je 24. 4. 2021, nakon borbe sa koronom. Šobajić je oboleo od virusa korona početkom aprila i nalazio se na bolničkom lečenju u KBC "Dragiša Mišović".

