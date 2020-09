ŽIVOTNA PRIČA MILOŠA ŠOBAJIĆA: Pariz sam osvojio sa 70 dolara u džepu! ČITAJTE U KURIRU

U Beogradu mi je, trenutno, izvanredno. Nemam želju da živim ni u Berlinu, ni u Njujorku, ni u Parizu! Možda supruga Maja uspe da me ubedi da odemo u džunglu i da se tamo provedemo nekoliko godina. U Pariz odem kad god mogu, ali ne bih se zadržavao više nigde, osim tu, gde sam sada, u Palmotićevoj ulici, gde svakog proleća najlepše mirišu lipe. Odavde mogu da putujem i vidim ceo svet, a osećam da sam kao slikar ponovo na nekom početku. Za umetnika je najvažniji atelje. Nemam ga već nekoliko meseci. Izgubio sam ga u pravnoj bici. Imao sam nekada divan i veliki atelje u Luci Beograd, a trenutno su sve moje slike u jednom depou kod Pančeva.

Rat i sloboda

U svim katalozima piše da je Miloš Šobajić rođen u Beogradu, ali to nije istina. Svet sam ugledao u šumi na Papuku, jedne zime na kraju Drugog svetskog rata. Majka me je nosila sedam dana zamotanog kroz sneg preko Mađarske do Srbije. U Beogradu me je prijavila, a u dokumentima stoji da sam rođen 23. decembra 1944. u Starom gradu, a ne na vrhu planine u Mađarskoj.

Moj otac Vojo je posle rata bio vojni ataše i moja prva sećanja vezana su za Pariz. Imali smo kuću kod parka Monso i tamo sam prohodao. Pamtim neki ogromni asfalt, a sada kada tuda prođem, to je neki običan trotoar od tri metra, a meni je delovalo kao okean.

