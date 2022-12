KAD SEVDAH ZAIGRA SRCE ZATREPERI Ovi Vranjanci su virtuozi u igri a njihovi nastupi nagrađivani su u zemlji i svetu

U Pozorištu "Bora Stanković" Folklorni ansambl "Sevdah" u četvrtak će prirediti Novogodišnji koncert na kome će gost večeri biti KUD "Soko" iz Bujanovca. Organizator koncerta je Кulturno-obrazovni centar Vranje, a pokrovitelj Grad Vranje. Ulaz je besplatan.

Folklorni ansambl "Sevdah" je formiran davne 1963. godine, zvanično registrovan 1965. godine, kada je i počeo sa radom.

Ansambl čine tri grupe članova, deca od prvog razreda čine početnu grupu, druga grupa su članovi prvog ansambla , i rekreativci od 30 do 50 godina, ukupno oko 100 članova od kojih će njih 60 učestvovati na Novogodišnjem koncertu, kaže za Kurir Vladimir Janković umetnički rukovodilac i koreograf ansambla . Janković iz dugogodišnjeg rada sa ansamblom podseća i na brojna priznanja koja su pripala vranjskim folkloristima u zemlji, a i van nje.

foto: FA Sevdah

"Dobili smo sva moguća priznanja što se tiče našeg grada. Od kako sam preuzeo "Sevdah" , 2005.godine u Poljskoj smo dobili Specijalnu nagradu Maršala Mazurske regije.koja broji oko sedam miliona stanovnika . Posle 17 godina u Kosovskoj Mitrovici, festival koji je bio tradicionalan, koji je ponovo obnovljen doneo nam je značajno priznanje, prvo mesto po oceni žirija, prvo mesto po oceni publike. Bili smo sveukupni pobednici. U Rumuniji smo pre tri godine osvojili prvo mesto, u kategoriji najbolji ženski ansambl i prvo mesto u kategoriji najbolji muški ansambl, bili smo sveukupni pobednici što znači sve prve nagrade smo odneli mi", ističe Janković.

foto: FA Sevdah

Repertoar Folklorng ansambla "Sevdah" nije vezan samo za igre vranjskog kraja već je mnogo širi."Ali zašto mi uglavnom kad nastupamo nastupamo sa igrama ovog kraja. Recimo seoske igre iz okoline Vranja pa Staro Vranje, igre iz Bujanovca, Leskovca, Bosilegrada. Imamo i Šumadiju, Vlaške igre, tu je Srpsko-Crnorečje, ali nekako ovo podneblje je naviklo da se čuje truba, da se čuje klarinet goč i za dušu, jer Vranje je kao Vranje, zna se po čemu je prepoznatljivo. Zato kada nastupamo uglavnom biramo te koreografije. Inače na repertoaru imamo 14 koreografija", navodi umetnički rukovodilac ansambla..

Novogodišnjim koncertom publici će predstaviti devet koreografija.

"Otprilike da to traje do sat i 40 minuta sve preko toga odvlači pažnju publike i onda smo odlučili, sedam koreografija ćemo odigrati mi, a dve koreografije KUD "Soko" iz Bujanovca", kaže Janković i naglašava:

foto: FA Sevdah

"Probe su mnogo bitne, a Folklorni ansambl "Sevdah", održava ih dva puta nedeljno, ponedeljkom i sredom, kada u svojim terminima vežbaju igrači svih grupa.

"Uvežbavamo igru i razne varijante u OKC-u", objašnjava Vladimir Janković umetnički rukovodilac, koreograf ansambla ujedno i predsednik društva . Sa Jankovićem radi i njegova zamenica, kolegenicaTanja Nuhijević.

Janković se folklorom bavi odavno. Zvanično na nivou grada preuzeo je "Sevdah" 2005. godine.

foto: FA Sevdah

"Svaki splet ima svoju koreografiju, i svaki splet traži svoju nošnju. Mi bi možda imali i više koreografija kad bi bilo više para, što znači da kostimi nisu baš jeftini i da uradimo još četiri, pet koreografija ako nemamo nošnje za njih, isto kao da ih i nemamo".

Na kraju Janković apeluje na decu, na mlade ljude da se bave nečim, da imaju hobi.

"Lično apelujem da se bave folklorom, međutim svako ima neki svoj hobi da li je to možda sport , ali folklor je za mene broj jedan. Deca folklora su prošla svet ujedno su predstavljala grad, našu zemlju. Tamo gde su bili nikada ne bi sigurno otišli, možda bi neko i otišao, ali to gde su oni sve bili, šta su sve videli ja mislim da pojedini ljudi to ne bi mogli sa tri života i šta da vam kažem pozvao bih građane da dođu da pogledaju u četvrtak u 19 časova koncert, a ujedno i svim građanima želim da čestitam Novu godinu i božićne praznike", poručuje Janković..

Kurir.rs/T.S.