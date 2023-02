IAKO ŽIVIM U ŠVAJCARSKOJ, NISAM PRESTALA DA SE DRUŽIM S PUBLIKOM U SRBIJI: Proslavila je uloga MARIJE MILOŠEVIĆ, a sada je oživela

Glumica Tijana Marković, koju je šira publika upoznala u seriji "Porodica" kao Mariju Milošević, nastavila je da niže zanimljive role.

Iako živi na relaciji Cirih-Beograd, u svojoj zemlji snimala je zanimljive serije, među kojima je treća sezona "Državnog službenika", ali i nastavak dramedije "Mama i tata se igraju rata".

foto: Jovana Tomašević

Prošla godina joj je donela izazove i u privatnom životu, izgovorila je sudbonosno "da" i saznala da će postati mama. Sve to joj je novi vetar u leđa kada je reč i o poslu.

Kako ste postali deo serije "Mata i tada se igraju rata"?

- Nakon zajedničke saradnje u seriji "Porodica", i na moje veliko zadovoljstvo, divni kolega Gordan Kičić me je pozvao i rekao da se snima druga sezona serije i da ima ulogu za mene. Tako je sve počelo. Pre početka snimanja imali smo i probe, što je retkost, ali za nas glumce vrlo važno i bilo bi dobro da to postane praksa na svim projektima koji se rade pred kamerom. To vam je kao kad pre odlaska na scenu, pre bilo kakvog mizanscena, uspostavljanja odnosa i tome slično, imate pripreme, čitajuće probe na kojima otkrivate sadržaj.

foto: Ana Paunković

U seriji ste dobili priliku da oživite konobaricu iz pozorišnog bifea?

- Uloga Nadežde, koja radi u pozorišnom bifeu, vrlo je zanimljiva, inspirativna i svakako da je bila izazov. Radi se o vrlo specifičnom psihološkom profilu, a samim tim je onda i pristup radu mnogo delikatniji, kao nekakav hod po žici, rekla bih.

Kakav je bio Nebojša Cile Ilić kao partner?

- Cileta veoma poštujem i kao kolegu i kao čoveka. Drugi put sarađujemo i nekako, kad se nađemo u kadru, uvek vidimo istu sliku. Razumevanje je ključna stvar. Naravno, na setu je bilo vrlo zanimljivo, dinamično, a smeha je bilo i kad se kamere ugase.

foto: Privatna Arhiva

Snimali ste i treću sezonu serije "Državni službenik".

- Treća sezona se bavila pandemijom, a ja sam igrala medicinsku sestru Irenu. Ti ljudi nisu imali svoje živote. Mi smo ih bar imali u četiri zida. Ima jedna scena u kojoj ona kaže da su iznajmili stan pored bolnice, kako bi mogli bar da odspavaju.

Nedostaju li vam Beograd i Novi Sad?

- U Švajcarskoj je divno, pogotovo u ovo doba godine. Trenutno sam na relaciji Beograd-Cirih i moram priznati da mi to izuzetno prija. Novi projekti čekaju. Danas je sve toliko dostupno i moguće, jutro mogu da započnem kafom u Švajcarskoj, a već uveče sam u Srbiji na sceni, sa svojom divnom publikom koja u naš posao iznova unosi neki novi kvalitet i smisao.

