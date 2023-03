DOSTA NAS DOBRANO NE PREPOZNAJE GDE MU JE MESTO: Nenad Jezdić o izazovima sa kojima se suočio, MENTALITETU i potrebi za praštanjem

Nakon brojnih inscenacija dela Aleksandra Ace Popovića, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u četvrtak će biti izveden komad "Razvojni put Bore Šnjadera" u režiji Egona Savina.

Popović je za ovaj komad na tadašnjim Jugoslovenskim pozorišnim igrama ovenčan Sterijinom nagradom za najbolju savremenu dramu po izboru kritike, u konkurenciji od 710 drama na srpskom jeziku.

Junaci ove priče su obični ljudi, zaboravljeni i zadojeni socijalističkom ideologijom, koji pokušavaju da se prilagode novoj sredini, te da govore drugačijim jezikom.

U naslovnoj ulozi, kao Boru Šnajdera, čoveka sateranog do ivice i praznog stomaka, gledaćemo glumca Nenada Jezdića, kome je ovo četvrta prilika da igra u komadu Aleksandra Popovića, a kako je rekao na konferenciji za medije, ovo je jedan od težih.

- Ovo je moj četvrti Aca Popović u životu, da ne kažem u karijeri, a drugi sa Egonom Savinom. Ogromno je zadovoljstvo i ushićenje raditi sa Egonom. S njim nikada nisi na svom. Imao sam dosta težak proces stvaranja i on će se nastaviti i nakon premijere. Egon je takav, traži od tebe da se ogoliš i primiš nešto novo. To je najveće iskušenje, ali i velika radost, ako pretpostavim da sam na dobrom putu da ovaj komad zaživi, i to baš onako kako Egon traži od mene - rekao je glumac.

Jedno od ključnih pitanja koje nameće ovaj komad vezuje se za zablude s kojima su likovi suočeni.

- Sećam se, na probi smo, analizirajući sve Acine pojavnosti o mentalitetu, došli do jedne koju ću citirati ili parafrazirati. Govorili smo o ljudima koji celim svojim bićem veruju u ono što govore, ne razmišljajući da li je to istina. Egon je rekao: "Energija zablude je dalekosežnija od energije razuma." Tako i ovi ljudi, u sudaru s velikim idejama suštinski ne uspevaju da se nose s tim. Mi dobijamo plejadu ljudi koje je Egon nazvao onima koji grade i razgrađuju. Rušenje je gadan i brz proces i dugoročna tema - objasnio je Jezdić i dodao da je njegov lik aktuelan i danas.

- Bora je naš daleki predak, postojao je i postoji i danas. Mi kao pojedinci, ako ne skupimo snagu da oprostimo, kako je to radio Aca Popović, ubeđen sam da ćemo imati šnajdere umesto profesionalaca i znalaca.

Iako je autor stvarao u vreme socijalizma, njegovi tekstovi se mogu okarakterisati i kao savremeni, upravo zbog jakih poruka koje je slao.

- Aca Popović svojim radom i pisanjem, koje je izuzetno oštro, šalje poruku. Jedan od komada završio je rečenicom: "Znam samo jedno. Svako treba da bude tamo gde mu je mesto". Ovo je plejada karaktera našeg mentaliteta, u kojoj dosta nas dobrano ne prepoznaje gde mu je mesto - zaključio je Jezdić.

Pored Nenada Jezdića, u glumačkoj podeli su i Radovan Vujović, Tamara Dragičević, Branislav Lečić, Nebojša Milovanović, Milica Gojković, Irfan Mensur i drugi, a dramaturgiju potpisuje Božo Koprivica.

Irfan Mensur i Tamara Dragičević nasledili uloge Danila Bate Stojkovića i Ružice Sokić

Komad "Razvojni put Bore Šnajdera" doživeo je svoju praizvedbu u Ateljeu 212, u režiji Branka Pleše. On je i igrao u ovoj predstavi zajedno s Borom Todorovićem, Ružicom Sokić, Danilom Batom Stojkovićem, Milutinom Butkovićem, Jelisavetom Sablić, Dragutinom Gutom Dobričaninom.

Ova produkcija je s velikim uspehom izvođena i u inostranstvu, a juna 1968. gostovala je i u Njujorku. Uloga koju je tumačio Danilo Bata Stojković u novoj podeli je pripala Irfanu Mensuru, a lik koji je igrala Ružica Sokić tumačiće Tamara Dragičević.

