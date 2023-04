VENČALI SU SE U TAJNOSTI, JER MU JE SESTRA BRANILA: Glumac je zbog nje napustio boemski život i SMIRIO SE, ovo je njihova priča

O delima velikana domaćeg glumišta Danila Bate Stojkovića gotovo svi sve znaju, ali retki su oni koji danas mogu da posvedoče o tome kako je ovaj umetnik živeo kad se pogase svetla pozornice.

Glumac će ostati upamćen po brojnim ulogama bez kojih naš film, pozorište i televizija ne bi bili isti. Za njega kažu da je počeo sa glumomjoš u majčinom stomaku, a time se bavio i do samog kraja. Doslovno je iz bolnice dolazio na posao. Poslednjih dana ni o čemu nije želeo da razgovara osim o fudbalu i pozorištu.

Za života se trudio da privatnost sačuva za sebe i da javnost o njoj što manje zna. Ipak, oni koji su poznavali Danila Batu Stojkovića, znali su da je njegov život bio nezamisliv bez njegove Olge, čuvene inspicijentkinje Ateljea 212.

Njihova ljubav rodila se u prostorijama Ateljea 212 i trajala je duže od tri decenije, sve do glumčeve smrti.

- Upoznali smo se u pozorištu, u zgradi Borbe. Ja sam ih sve sa klase prvo preslišavala, a onda gledala njihove diplomske predstave. Počela sam od garderobe, bila razvodnica i došla do scene, a fakultet sam okačila mačku o rep. Najbolji životni fakultet je život u pozorištu, a mi smo tamo bili više nego kod kuće. Venčali smo se posle mnogo godina od kako smo se upoznali i proveli zajedno 35 godina - ispričala je Olga jednom prilikom.

Venčali su se u decembru 1991. godine, tek kada se glumac razboleo.

- Pred oltar smo stali tek kada se razboleo, a formalnost braka nam ništa nije predstavljala. Bilo je vrlo naporno pratiti ga. Bata je bio veoma privržen porodici, za njega je kuća bila najvažnija na svetu, mada je, moram reći, dugo živeo bećarskim životom. Ali, kad je rešio da se skući i smiri, onda je to poštovao. Govorio je: "Kuća ni zbog čega ne sme da trpi". Veoma je poštovao tradicionalne vrednosti, slavio slavu i Božić i veoma brinuo o braći i sestrama - rekla je Olga Stojković u jednom intervjuu.

Iako mu je sestra savetovala da sačekaju da mu se zdravstveno stanje poboljša, on je čvrsto odlučio da se konačno oženi svojom dugogodišnjom životnom saputnicom.

- Dugo smo bili zajedno, ali venčali smo se tek 1991. godine. Njegova sestra, inače pedijatar, zabranila mu je i rekla: "Kad si čekao dosad da se venčaš s njom, čekaj još malo, prvo da ozdraviš i staneš na noge, pa onda izvoli". Moja kuma Nada Pešić i Dragoslav Mihajlović i Mihiz bili su nam kumovi. Kada smo izlazili iz Opštine, bilo mi žao Roma koji su govorili: "Kume, izgore ti kesa", a on im je samo odbrusio: "Marš u p... materinu" - prisetila se ona.

Pred Bogom su se zakleli takođe bez pompe javnosti.

- Posle smo se venčali i u manastiru Vavedenje, a sve smo obeležili tako što smo nas četvoro otišli na ručak. Nikome nije bilo stalo do toga, mi smo to hteli samo da učinimo starima. Nije nam to palo na pamet, njegovi su se ponašali kao da smo u braku, kao da sam snaja, njegov brat zvao me je gospa mala. Možda mu je nešto dunulo kad se razboleo - rekla je svojevremeno Olga.

Legendarni glumac preminuo je 2002. godine, a njegova večna ljubav, je nastavila da čuva uspomenu na njega sve do 2020 godine, kada nas je zauvek napustila.

