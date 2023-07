MOJ POSAO NE ZNAČI SAMO PRIJATNU SPOLJAŠNOST, DOBRU DIKCIJU I LEPO ODELO! Voditelj Kurir televizije o ŠALAMA kad se kamere ugase

Kada je sredinom februara ove godine spletom okolnosti dobio poziv da dođe na audiciju za voditelja Kurir televizije, Nikola Topalović taj izazov video je samo kao jedno novo iskustvo. Tako da nije ni sanjao da će kroz samo nekoliko dana postati voditelj dnevnika.

Svoj profesionalni put počeo je u jednoj marketinškoj agenciji koja se bavila promocijama u maloprodaji, a od 2021. godine bio je zaposlen u onlajn oglasniku Sasomange na poziciji prodajnog savetnika. Dolazak na televiziju iz korena mu je promenio profesionalni život.

Izgleda da ništa nije slučajno?

- Dok sam studirao politikologiju na Fakultetu političkih nauka, nije mi padalo na pamet da bih jednog dana mogao da se bavim ovim poslom, ali izgleda da je sudbina imala drugi plan za mene. Možda je način na koji sam došao ovde neobičan, ali ne verujem da se išta u životu dešava slučajno.

Prošli ste audiciju?

- Da, ali bez očekivanja. Mislio sam da ću posle, uz šalu, da prepričavam društvu kako sam bio na audiciji za televiziju. Nisam bio svestan da je neko gledao svaki moj pokret, merio svaku izgovorenu reč, analizirao čak i nivo mog samopouzdanja i sugestivnosti pred kamerama. To mi je postalo jasno tek kada me je posle desetak dana pozvao glavni urednik Zoran Mihajlović i pitao da li bih želeo da se priključim redakciji informativnog programa. Danima sam razmišljao. Delovalo mi je kao veliki rizik da napustim zonu komfora i posao koji volim, zbog nečega o čemu nikada nisam razmišljao da bi moglo da bude moje zanimanje. Odluka nije bila nimalo jednostavna, ali sam shvatio da je to bila prilika koja se ne propušta.

Šta vas je privuklo medijima?

- Oduvek sam imao interesovanje za medije, jer oni oblikuju stvarnost. Verujem da sam svestrano informisana osoba, što je i dovelo do toga da sada radim u informativnoj redakciji. Naravno, način na koji sada pratim vesti potpuno je nova dimenzija, jer je za mene imperativ da svaki put kada stanem ispred kamera gledaoci znaju da mogu da mi veruju.

Smatrate li informativni program savršenim poligonom za svoje radno mesto?

- Informativni program morate da živite, mora da vam postane strast, u suprotnom, to nije posao za vas.

Zašto vas privlači posao voditelja dnevnika?

- Biti voditelj ne znači samo da imate prijatnu spoljašnost, dobru dikciju i lepo odelo. Voditelj dnevnika mora da bude spreman da u svakom trenutku odreaguje, a to može ako konstantno radi na sebi, ako je svakodnevno upućen u dešavanja na domaćoj i svetskoj sceni. On ne bi trebalo da bude puki čitač vesti koje je neko drugi napisao, već treba aktivno da učestvuje u procesu izrade dnevnika, uočavanju i ispravljanju grešaka koje se potkradu. Shvatio sam da je važno da prvo ja moram da razumem svaku rečenicu i odredim njenu "specifičnu težinu" pre nego što je prezentujem gledaocima da bi mogli i oni da razumeju važnost informacije. To nije nimalo jednostavan, već veoma odgovoran posao, jer svakog dana ulazite u domove ljudi koji vam veruju.

Jeste li ozbiljni? Onako kako inače gledaoci zamišljaju voditelje dnevnika?

- Privatno sam veoma opuštena i druželjubiva osoba. Osmeh je moj zaštitni znak, volim da se šalim, i to činim odmah kada se ugase lampice na kameri prvo s kamermanom u studiju, a onda i sa ostatkom ekipe. Međutim, ima dana kada mi teško padne vest koju treba da pročitam. Tada nije jednostavno kontrolisati emociju, ali se trudim da zadržim nivo profesionalizma, jer znam da svoje mišljenje moram da sačuvam za sebe. Iako se od voditelja očekuje da bude sugestivan, svestan sam da i to mora da ima meru jer, kao i u svemu u životu, i u ovom poslu postoji granica koja ne sme da se pređe.

Da li ste gledali Kurir televiziju pre nego što ste počeli na njoj da radite?

- Počela je s radom u junu 2020. tokom pandemije, kada sam i ja većinu vremena provodio ispred malog ekrana. Privukle su me upravo vesti i dnevnici, ne znajući tada da će mi za manje od tri godine ti isti voditelji i reporteri postati kolege s kojima ću provoditi najveći deo vremena i poslovno i privatno.

Šta vas još zanima?

- Ljudi imaju strah od nepoznatog. Takav je bio i moj prvi susret s reporterskim poslom. Moje prvo uključenje uživo s terena bilo je početkom maja, kada je našu zemlju zadesila stravična tragedija u osnovnoj školi. Tada sam preispitivao svoje sposobnosti, nisam verovao da to mogu, naročito u tako strašnim okolnostima i bez novinarskog iskustva. Ali neko je i tada verovao u mene. Moji urednici. Zahvaljujući njima sam shvatio da želim da usavršim i taj segment posla.

Biti voditelj dnevnika je divan i elegantan posao ako ga radite s ljubavlju i predano, ali uključenje s terena nosi jedinstveni adrenalinski naboj. Zahvaljujući strpljenju starijih kolega koji nesebično prenose svoja znanja, privlači me i uređivanje dnevnika, jer verujem da samo kombinacija reporterskog, voditeljskog i uredničkog iskustva čini da neko bude profesionalac u ovom poslu.

