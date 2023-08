RADILA SAM TO DA BIH STVORILA TIŠINU I ZATVORILA SE U SVOJ SVET! Glumica se ovako spremala za scenu UBISTVA i jedno je MOLILA

Šira publika glumicu Anu Sofrenović najbolje poznaje kao predstavnika one generacije glumaca koja svedoči kako se sedma umetnost na prelasku dva veka menjala. Ali, Ana i na polju muzike ostavljala jedinstven trag. Sve što je naučila, poslednjih pet godina prenosi svojim studentima podučavajući im tehniku glasa.

foto: Zorana Jevtić

Ova umetnica pripada onoj generaciji glumaca koji su ostavili neizbrisiv trag na filmu tokom devedesetih godina prošlog veka.

- Tada sam se osećala povlašćenom što dobijam priliku i uopšte snimam. Film i pozorište su me štitili od teškog vremena u kom smo živeli i pomogli mi da ne budem izložena realnosti. Uz to, bila sam tek u ranim dvadesetim i suviše mlada da procenim trenutak, nisam bila svesna raspada jednog vrednosnog sistema i one Jugoslavije u kojoj sam se rodila i odrasla.

foto: promo

I bila sam srećna. Smatrala sam da je moje da radim i da se razvijam, gluma mi je bila glavna, a onda sam posle filma "Kaži zašto me ostavi" počela i muzikom da se bavim - ispričala je Ana u razgovoru za TV Ekran pa se osvrnula na anegdotu kada je na setu filma "Ubistvo s predumišljajem" igrala tetris da bi se spremila za najzahtevniju scenu.

Sa Nebojšom Glogovcem u filmu "Nebeska udica" foto: promo

- Nesvesno sam to radila da bih sebi stvorila tišinu i zatvorila se u svoj svet. Volim igrice i služe mi da se koncentrišem. To naravno nije tako delovalo reditelju Gorčinu Stojanoviću kom sam stalno ponavljala da ćemo snimati čim pređem sledeći nivo. Ali, moje neiskustvo je učinilo da jedna od reakcija koju imam u toj sceni ubistva i samoubistva bude prejaka pa da ne budem zadovoljna. Posle sam naučila kako treba - kazala je Ana.

(Kurir.rs / TV Ekran)

Bonus video:

00:36 GLUMICA LJILJANA STJEPANOVIĆ OTVORILA DUŠU O zdravstvenoj krizi i događajima koji su joj obeležili život