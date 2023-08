FILM NOSI ONU VEČITU PORUKU O PODELI DOBROG I LOŠEG: Ovacije za ekipu ostvarenja KOMA u Nišu, a najveći aplauz za Slavka Štimca

Ekipa filma "Koma", reditelja Petra Jakonića dobila je bučan aplauz na Letnjoj pozornici na niškim 58. Filmskim susretima, a za glumca večeri je izabran naš proslavljeni glumac Slavko Štimac. On je odmah nakon projekcije odvoji malo vremena za novinare gde je rekao "da mu prijaju ovi bučni aplauzi i ovacije na Tvrđavi.

foto: Kurir/Marko Smiljković

- Reakcije publike su pozitivne, čini mi se da jesu. Ovaj film nosi onu večitu poruku o podeli dobrog i lošeg. Nekada živimo dobro nekada loše, ali uvek do neke pravde dođe. To je možda pitanje za reditelja. Kada sam pročitao scenario, prva misao je bila da je čvrsto napisan, da ima početak i kraj. To je jedna od stvari zbog kojih mi je drago. Scenario su pisali ljudi kojima verujem - rekao je Štimac nakon projekcije.

foto: Kurir/Marko Smiljković

Glumica i profesorka scenskog govora na Fakultetu savremenih umetnosti u Banjaluci, Biljana Đurović je čini se pored Štimca dobila najviše aplauza. U Komi je glumila medicinsku sestru.

- Nekako sam stigla u Niš po jakom nevremenu. I hvala publici što je došla iako kiša preti svakog časa da će pasti. Ovaj film nije mogao drugačije da prođekod ove divne publike jer ga je radio jedan divan tim ljudi. Film govori o jednoj porodici u tim tragičnim vremenima devedesetih godina. Zapravo, svako u toj porodici nosi svoju ličnu priču,a sam film govori o vremenu koje smo živeli i koje živimo- rekla je Đurovićeva.

foto: Kurir/Marko Smiljković

Ona trenutno u Zvezdara teatru igra u predstavi "Berači snova", reditelja Vladimira Đurđevića i svoju monodramu o umetnici Nadeždi Petrović. Ona dodaje "da joj je fokus na studentima i na prenošenju zanata, ali i otrežnjenju mladih ljudi jer vreme u kome se nalazimo to zahteva".

(Kurir.rs / M.S.)