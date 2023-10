SA MASKENBALA PREŠLI NA ORGIJE: Voleo 10 godina stariju Galu koja je napravila BOGATAŠA od njega, živeli su LUKSUZNO, a onda...

Priča velikog Salvadora Dalija započinje sa pričom o jednoj ljubavi. O jednoj ženi i braku, o vernoj pratilji i muzi. O njenoj beskrajnoj brizi i negovanju Dalijevog uma, o upornosti i veri koja je dovela do ostvarenja i uspeha slavnog umetnika.

Uticaj Gale na Dalijevu umetnost bila je ogromna! Bili su pravi par, a njihova ljubav bila je filmska, prošla je kroz sve žanrove života od romantične ljubavi do horora.

foto: Profimedia

Uticaj Gale na Dalija

Gala je bila deset godina starija od Dalija. Upoznali su se kada je njemu bilo 26 godina. Ona je prepoznala njegov veliki talenat i osetila umetničku dušu, a zatim odlučila da da sve od sebe kako bi ostvarila potpuni potencijal tih dveju jednakosti.

Kada su se venčali Dali je bio samo još jedan siromašan i neznani umetnik. Slikao je i crtao po svemu što je video, a njegova umetnost bila je haos. Tek po dolasku Gale u njegov život nastupila je disciplina i stremljenje ka stvarnom slikarstvu, ali i drugim oblicima prave umetnosti.

Govorila mu je da mora da slika kao stari majstori uljem i na platnu, i on je tako i započeo koračati svojim nadrealizmom. Isprva Dalijeve slike, iako dobro dočekane od strane tadašnjih kritičara, nisu uopšte bile prodavane, te je Gala sama putovala po Španiji i noseći ih sa sobom, pokušavala svuda da proda slike svog muža.

foto: Printscreen Wikipedia

Boravak u Americi

Godine 1939. oni odlaze u Ameriku, u potragu za slavom. Dali se dopao Amerikancima odmah. Bio je pravi šoumen. On i Gala bili su savršen par ekscentrika posmatran kroz prizmu šire publike. Priređivali su maskenbale koji su opčinjavali Holivud.

Hičkok ga je angažovao da naslika viziju sna za film „Začaran“, a Volt Dizni tražio je od njega da radi na animiranom filmu koji će prikazati svetlo nadrealizma i približiti taj pravac očima javnosti. „Destino“ je kratak animirani film objavljen tek 2003. godine pošto je u vreme kada je nastao bio suviše nadrealan da bi bio prikazan.

Gala kao menadžer Salvadora Dalija

Salvador Dali penje se u sam vrh i njegovo ime uskoro postaje veće od svih mu savremenika. Gala je bila ključni element njegovog uspeha. Bila je vodilja, stub oslonac, po Dalijevom mišljenju - njegova kraljica. Kako je i sama govorila, ona je vodila računa o životu, a on se starao o umetnosti. Prodavanje slika, računi, novac, ugovori, sve je ono što Dali nije umeo. To je radila Gala koja je pod stalnim pritiskom njegove slave živela i brinula o svemu. On je bio potpuno nesposoban za stvarni svet, nije znao vrednost novca i nije razlikovao valute. Jedna anegdota govori o tome kako je taksisti platio sto dolara umesto deset, ne znajući uopšte koliko je to.

foto: Reddit

Kriza u braku

Stara požuda prema mlađim muškarcima ponovo se javlja i ona započinje svoje afere, koje Daliju nisu smetale. Njihov odnos vrtoglavo se menja, i pod mračnom piramidom slave zajedno i bespovratno odlaze u pervertirane stvarnosti. Dali i Gala sa maskenbala prelaze na priređivanje orgija. Ludost traje, Gala i Salvador postaju sve dalji, ali površinski posmatrano na toj velikoj pozornici, ostaju savršen par.

Vraćaju se u Španiju, pod izgovorom da je Dali izgubio inspiraciju, da ne može da stvara i da mu treba dom. U jednom selu kupuju malu kuću misleći kako će se povući od sveta i uspostaviti staru ljubav punu umetnosti i razumevanja. Međutim to se pokazalo kao greška. Gala je želela samoću i smiraj, zadOvoljstvo i užitak, a Dali pažnju i život u svetlu svoje slave.

Dalijeva afera sa Amandom

Gala počinje da živi nezavisno od Dalija i sve češće odlazi na putovanja sama. Neskriveno zavodi mladiće i sa njima vodi otvorene afere. Dali je uvek govorio kako je to divno i kako ga fascinira, što je jedna stara žena i dalje sposobna da zavodi mlade. Nije prestajao da je voli.

Tokom jednog boravka u Parizu 1965. godine Salvador Dali se i sam upušta u aferu sa tada čuvenom manekenkom Amandom Lir sa kojom provodi narednih petnaest godina života. Gala je prihvatila Amandu i jedno vreme su njih troje putovali zajedno i čudili javnost svojom pojavom. Konačno, Gala traži od Dalija da joj kupi obećanu vilu u Pubolu i da je ostavi na miru. On je održao reč i Gala zauvek odlazi.

foto: Profimedia

Njen odlazak pogodio je Dalija više nego što je to isprva pokazao. Ostao je sa Amandom, ali je i dalje idealizovao svoju kraljicu. Ona je za njega uvek ostala nedostižna boginja, majka i vodilja, spas i utočište. Zabranila mu je posete i rekla da može da dolazi samo kada dobije pismeni poziv. Jedini stub koji ga je držao najednom se izmakao.

Dalijev život bez Gale

Po ulasku u sedamdesetu godinu života umetnik oboleva od Parkinsonove bolesti, koja direktno utiče na njegovo slikanje. Kada je Gala to čula bila je ljuta. Govorila je za njega da je beskoristan, da ne treba da postoji ako ne slika. Postala je gramziva i uplašena za svoju budućnost i u Daliju, pored sve ljubavi koju su nekada delili, videla je izvor novca.

Gala nekoliko godina kasnije umire i Dali se uskoro sasvim povlači u sebe i ne napušta tamne prostorije svog zamka. Odbijao je da pije vodu i time umalo dozvao smrt. Njegovo ponašanje protumačeno je kao suicidno i pojavile su se glasine da je već dva puta pokušao da se ubije. U dvorcu izbija požar i Dalija ponovo jedva spašavaju. Pet meseci ostaje u bolnici, a u posetu mu dolazi čak i španski kralj Huan Karlos.

Poslednje godine svog života provodi u privatnim odajama svog muzeja, u potpunoj tami i teškoj depresiji. Čovek čudesnih brkova i genijalno ludačkog pogleda, koji je nekad uzimao svu pažnju, sada je bio samo tamna senka koja šapuće mračne reči. Godine 1988. zbog naglog slabljenja srca ponovo se vraća u bolnicu. Naredne godine, u toku svoje omiljene predstave „Tristan i Izolda“, veliki umetnik umire, bez Gale.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

Bonus video:

00:47 Kineski slikar oslikao scenu nacionalnog jedinstva