RAT DŽONIJA ŠTULIĆA I ČUVENE "DJEVOJKE IZ HRVACA" Žena kojoj je posvetio pesmu objavila knjigu, a muzičar joj ŽESTOKO uzvratio

„Devojka iz Hrvaca“, o kojoj je pevao Džoni osamdesetih, ali i cela Jugoslavija, je bila Snježana Banović. Ona je glavna junakinja Štulićevih stihova. U vezu sa Džonijem ušla kada je imala samo 18 godina. Džoni je u tom trenutku imao 28 i sigurno nije bio zet o kakvom su maštali Snježanini roditelji. Pa ipak, nisu uspeli da spreče snažnu vezu između njih dvoje.

Njoj su posvećene neke od najlepših Azrinih pesama, kao što su “Život običnog tempa”, “Jesi li sama večeras”, “Volim te kad pričaš” i “Usne vrele višnje”.

Knjiga Snježane Banović “Kronika sretnih trenutaka – Odlomci iz ludih osamdesetih”, koja je nedavno izašla, delo je u kojem autorka prati svoju mladost, ali i sve društvene, političke promene, lokalne i šire sredine koje su se našle u sendviču između revolucionarnih 70-ih i tragičnih 90-ih. Između ostalog, ona u knjizi pominje i Džonija i njihovu emotivnu vezu.

Štulić je, u svom stilu, u velikom tekstu koji je objavio na sajtu Scribd.com, napisao da je dobar deo onoga što je Snježana Banović u knjizi napisala o njihovom odnosu neistina.

“Niti sam ja ikada pominjao svoje veze u javnosti, pa ne bih ni sada da ne moram, pošto me ne smeta toliko da drugi prave karijeru na meni, koliko ako se pritom služe neistinama da bi sebi, prostor nalazeći, dali na važnosti”, kaže između ostalog Štulić.

On dodaje da “stoji da je za neke stihove imao nju na umu”.

“Zabavljalo me, kao, na primer, putuj kroz život, sa velikom (ilirskom) glavom, jer to nije bilo teško za prepoznati, a ima i vrati se u ladicu (a to je već teško prihvatiti)”.

Snježana Banović je za portal Nova reagovala na Džonijev tekst i rekla da “nema vremena ni volje da replicira na litanije iz Holandije”.

– Tek da autor ne zna razliku između realnosti i fikcije. Između osobe i lika. Za to trebaju određena znanja – poručila je Banović, vrlo oštro odgovarajući svom bivšem partneru iz perioda osamdesetih.

