NAŠU GLUMICU MUŽ PREVARIO, PA JE PROGLASIO ALKOHOLIČARKOM: Prljavim potezima pokušao da joj oduzme sina posle afere s Enom Begović

Glumica Desanka Beba Lončar (80) je nakon uloge u kultnom filmu „Ljubav i moda“ postala velika zvezda.

Beba je imala samo 17 godina kada je život obične tinejdžerke zamenila životom filmske dive. Nakon uloge u filmu "Ljubav i moda", preko noći postala je jedna od najtraženijih jugoslovenskih glumica, a nizale su se uloge u filmovima "Dvoje", "Dr", "Lito valovito", a onda i "Dugi brodovi" koji joj je otvorio vrata evropske kinematografije.

- Došli su kod mene i rekli mi - snimaćeš jedan film, vozićeš vespu, nosićeš divne haljine, vozićeš se avionom... To je bilo kao san - ispričala je Beba jednom prilikom.

- Mnogo sreće i slučajnosti uticalo je na moju karijeru. Na Zapadu sam bila zanimljiva i kao devojka koja u filmsku industriju stiže iza gvozdene zavese - govorila je.

Zajedno sa slavom i uspehom, stigao je i veliki novac. Tako je Beba već sa 19 godina uživala u ukusa neopevanog luksuza - belom mercedesu, skupoj bundi, velikom dijamantu.

I dok su muškarci širom Evrope uzdisali za Bebom, ona je svoju ljubav poklonila jednom čoveku - hrvatskom biznismenu Josipu Radeljaku Dikanu. Supružnici su imali svet na dlanu, ali su dugo čeznuli za potomstvom - čak 13 godina je prošlo pre nego što je Beba na svet donela njihovog sina Lea.

Beba je nekoliko puta ostajala u drugom stanju, ali se svaka trudnoća završavala pobačaj. To su bila teška vremena, ali je svojevremno glumica istakla da je imala apsolutno podršku svog supruga: "Dolazio je i danju i noći, dovlačio puna kola… Moje drugarice na odeljenju i ja imale smo sve što smo poželele". Trudnoću sa sinom Leom je praktično provela u postelji - prvih pet meseci nijednom nije ustala iz kreveta.

- Tri kilograma i 150 grama, 52 dugačak, crven, sa zulufima… Kad sam ga najzad uzela u ruke, filmovi, snimanja, slava, sve je to za mene bio neki drugi svet. Život u bolnici duboko me je izmenio. Napustila sam glumu i rešila da budem s detetom, da ga dadilje ne vuku po setovima- ispričala je Lončar jednom prilikom.

POSLEDNJI FILM SNIMILA 1982. GODINE

Poslednji film "La Villa delle anime maledette" snimila je 1982. godine u Rimu, nakon čega je stavila tačku na filmsku karijeru, iako je imala samo 39 godina.

Beba i Josip su živeli veliku ljubav i imali lep brak, no 1994, posle 23 godine zajedništva, neočekivano za Bebu, usledila je njegova preljuba, a ubrzo i razvod.

- Kad propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jeste životni poraz. Ali on je u 50. godini rešio da krene drugim putem. Dešava se da muškarci tada traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikog sputavala da radi šta hoće. Ne može se voleti na silu - pričala je ona.

Radeljak je Bebu prevario sa mlađom glumicom Enom Begović, ali glumica kaže da druga žena nije bila pravi razlog njihovog rastanka.

Razvod je za Bebu bio posebno traumatičan jer je Dikan insistirao na tome da dobije starateljstvo nad sinom, a u toj borbi je bio toliko nemilosrdan da nije prezao od laži i manipulacija. "Beba se opirala, Dikan ne želi da popusti", pisala je jugoslovenska štampa tada, a navodno je, mada to nikada nije zvanično potvrđeno, ovaj biznismen namerno proglasio Bebu alkoholičarkom i smestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma. Nakon toga ponudio joj kompromis - da zaboravi na dete koje je rodila, a da će mu on pružiti najbolje moguće uslove za život i prepisati sve nekretnine. Navodno je sa sinom Leom ponovo uspostavila kontakt tek kada je on otišao na studije u London, kada je koristila svaku priliku da ga tamo poseti.

Beba danas živi na Dorćolu, gde se i rodila i odrasla. Voli život i uživa u njemu. I u 80. godini izgleda fantastično - ona je rođena dama, i to se u osmoj deceniji i te kako vidi! Njena gracioznost i elegancije ne blede s godinama!

- Živim na mom Dorćolu, gde sam i rođena. Imam nekoliko solucija za život u inostranstvu, gde povremeno odlazim, ali većinu vremena provodim u Beogradu. Radim ono što zbog glumačkog posla nisam mogla da radim kao devojčica i mlada žena. Ne šminkam se, ne radim ništa glamurozno, družim se sa velikim brojem prijatelja i mnogo čitam. Volim što je moj grad metropola, što se trese i što je pun života - ispričala je Beba pre nekoliko godina.

