OVO JE SEOSKO IMANJE NENADA JEZDIĆA: Glumac vozi traktor, bavi se POLJOPRIVREDOM, a razvio je i BIZNIS, evo šta proizvodi (FOTO)

Glumac Nenad Jezdić je u jeku popularnosti odlučio da se maltene preseli u rodni kraj i počne da proizvodi rakiju od različitog voća.

Jezdić se vratio u selo Zabrdica kod Valjeva i sagradio veliku porodičnu kuću.

U pauzama od glumačkih angažmana Nenad Jezdić je okupiran poljoprivrednim poslovima u selu Zabrdica, gde već godinama živi na imanju koje je izolovano od gradske vreve.

Upravo na ovom imanju glumac je posadio voćnjak i krenuo u ozbiljnu proizvodnju domaće rakije. Želja da napravi svoju destileriju je postojala odavno, a glumac je dao sve od sebe da je realizuje.

U jednom intervjuu je istakao da je i period korone mnogo zdravije i lepše podneo na selu, a zbog ubrzanog tempa života sve ređe dolazi u prestonicu.

- Lako je meni da budem seljak, doduše ja se baš trudim. Nisam neko ko se lišio elementarnog truda. Često spomenem to: “Kadar stići i uteći i na strašno mesto postojati”. Eto, to je isto kao i sa monodramom “Knjiga o Milutinu”, koja je trajala sat i po vremena pred publikom. To je strašno mesto. Isto tako strašno je i gore preteći sušu, nevreme. Preteći prirodu na neki način. Ali meni je sve to mnogo lakše nego autentičnim seljacima koje ja poznajem. Ograđujem se da bilo šta pričam na tu temu. Selo jeste malo moja romantičarska pobuda. Selo jeste neki idealan svet po mom doživljaju i nadzorima života. Ali u poslednje vreme izbegavam da sebe svrstavam i ravnam sa onim pravim seljacima. Nisam dostojan toga - rekao je svojevremeno za “Super TV” Nenad Jedzić.

Prema Jezdićevim rečima, u selo je poslednjih dvadesetak godina ulagao svu svoju životnu energiju, svoj misaoni svet i najkreativniji svoj svet...

- Meni je drago da će i Milutin i ova monodrama da postanu deo sveta koji gradim, da ga zaokruže i učine još celovitijim. Milutin je još jedan novi razlog da verujem kako ne treba da odustanem od tog sveta. Milutin me snaži - rekao je između ostalog Jezdić, dodajući da je njegov pamflet prekopotreban našem, a i svakom drugom narodu koji strada poput Milutina. Važno je i to koliko taj čovek pati za onim potencijalima, za mogućnostima koje zbog ratova selo nije doživelo - rekao je on.

