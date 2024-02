"DA LI SAM U MOGAO DA BUDEM BOGATIJI NE ZNAM, ALI ZNAM DA OVO NE BIH DAO NI ZA ŠTA" Zvezda "V (fau) efekta" o važnom IZBORU

Vikend pred nama doneće petu i šestu od ukupno osam epizoda uzbudljivog trilera "V (fau) efekat" koji je od starta privukao veliku pažnju gledalaca. Iako su u fokusu svi likovi, jednako osumnjičeni za ubistvo, glavnu žensku ulogu ima Milica Janevski, dok joj partera u istražiteljskom poslu igra Radovan Vujović.

foto: Dragana Udovičić

Prošlo je više od deset godina otkako ga je šira televizijska publika upoznala kao kadeta Risa u seriji "Vojna akademija", ali on je pred kamerom duplo više. U glumu se upustio posle druge godine gimnazije, pa iako je veoma mlad birao profesiju, danas kaže da ga ona sve više ispunjava.

foto: Contrast Studios

U susret emitovanju serije "Vazdušni most", u kojoj Radovan tumači lik vojnika zbog kojeg je dugo puštao bradu, prisećamo se kako je to iskustvo opisao u intervjuu za TV Ekran.

- Iako iskustvo znači, glumac svaku ulogu kreće iz početka. Igrao sam vojnike, ali nikada četnika, odnosno, vojnika Jugoslovenske vojske u otadžbini za vreme Drugog svetskog rata. Taj deo istorije morao sam da sagledam iz drugog ugla - opisao je Radovan i otkrio da li mu je brada smetala.

foto: Promo

- Možda više smeta mojoj devojci, ali šta da joj radim kad je odlučila da se zabavlja s glumcem. (smeh) Mogla je i veštačka brada da se stavi, ali jednom sam je probao i nije mi se dopalo. Ovako sam slobodniji i ne razmišljam da li će se videti i promeniti nekome utisak. Želim da publika što lakše poveruje da sam ja taj lik. Zbog transformacija i volim ovaj posao.

Mada je i u seriji "Porodica" ima zanimljivu transformaciju igrajući političara Bebu Popovića, i u "Državnom službeniku" ostavio je, kao mladi šef službe Mirko Bakrač, neizbrisiv trag. Prve dve sezone ove serije stigle su do tržišta Brazila koje broji 30 miliona gledalaca.

foto: Firefly Production

- Radujem se što su uspeli da je plasiraju tamo. Serija mi se veoma dopala i u žanru kriminalističkih, špijunskih i trilerskih serija veoma je dobra, priča je dobro spakovana, odlično režirana, a glumci su na visini zadatka. Prijalo mi je i da radim i da je gledam.

O tome šta je u glumi najlepše, a šta najteže, Vujović je rekao:

- Kada naiđem na saradnike kojima je gluma samo posao koji treba da obave, koji ne uživaju i ne rade zdušno i predano, to me umara i teško mi je. Jer, kada igram, volim da se zaboravim i uživam u tome. Gluma jeste beg od svega što nam se dešava i prilika da se čovek pusti u neki drugi život. To je najlepše jer sve okolo prestane da postoji.

foto: Aleksandar Letić

Iako je mlad birao profesiju, tvrdi da nije pogrešio.

- Da li sam u nečemu drugom mogao da budem bolji, uspešniji i bogatiji ne znam, ali znam da ovo što radim zaista volim i s godinama sve više u tome uživam. Ne bih menjao ni za šta drugo - zaključio je Radovan.

Bonus video:

