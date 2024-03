"GLOGOVAC JE BIO GENIJE I PRINC GLUME" Za Gorana Bogdana kažu da je Nebojšin naslednik, a on iskreno progovorio o njihovom odnosu

Glumac Goran Bogdan jedan je od najtraženijih na ovim prostorima, o čemu svedoči i činjenica da se nakon premijere filma "Živi i zdravi" Ivana Marinovića početkom februara publici predstavio sa tri ostvarenja na 52. izdanju Festa.

Prvi susret s publikom u petak veče imalo je ostvarenje "Za danas toliko" Marka Đorđevića, a filmadžije su mogle da pogledaju i filmove "Bez povratka" Jusafa Ali Kana, koji je nakon osam godina stigao pred publiku, ali i ostvarenje Nevija Marasovića "Pamtim samo srećne dane".

U razgovoru za Kurir popularni glumac se osvrnuo i na epitet naslednika Nebojše Glogovca.

- Nebojša i ja smo bili veliki prijatelji. Imao sam tu sreću da se družimo još dok sam bio na akademiji. On je bio lučonoša ljubavi i povezivanja visokokvalitetne umetnosti. Zahvalan sam na tome i mislim da je to velika odgovornost. On je bio genije i princ glume. Stvari za koje se Nebojša zalagao treba svima da nam budu zvezda vodilja i glumački esnaf bi trebalo da baštini moralne i intelektualne vrednosti za koje se on zalagao.

Nebojša Glogovac napustio nas je prerano 2018. godine nakon borbe sa teškom bolešću. Njegova smrt duboko je potresla domaću javnost, a u njegovu čast ustanovljena je nagrada koja nosi ime Nebojša Glogovac.

