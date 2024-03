"LJUDI, DA LI STE VI NORMALNI? TO JE ZAVRŠENO PRE TRI GODINE" Lečić ne prestaje s oglašavanjem nakon što je tužio Anđelu Jovanović

Branislav Lečić tužio je mlađu koleginicu Anđelu Jovanović jer nije htela da deli kadar s njim u seriji "Radio Mileva", a glumac se ponovo oglasio povodom ocog slučaja gostujući u Jutarnjem programu.

On je sada govorio o aktuelnom slučaju, ali je pomenuo i Danijelu Štajnfeld.

- Želim da govorim o činjenicama, i zbog drugih i zbog mene. Trebao sam da snimam "Radio Milevu" i ja sam se oduševio. Potpisao sam ugovor, naučio tekst, naučio celu ulogu, pripremio se i noć pred snimanje se desilo obrnuto, otkazivanje posla. Nele se izvinio, shvatio je da je Anđela rekla da neće da snima sa mnom. Čuo sam neke mutne pretpostavke, znao sam o čemu se radi, jer ja trpim tu satanizaciju koja je proizvela Danijela pre tri godine. Ovde se prvi put dešava da mi neko uskraćuje pravo na rad. Da li je moguće da nekome uskraćujete posao? Pa to je radio Hitler Jevrejima tokom rata - rekao je Lečić u Jutarnjem programu na TV Pink.

- Producent je bio korektan, isplatio mi je pola honorara... Sve bi bilo u redu da se ona izvinila, to sam ponudio, ali ona nije želala, već je nastavila svoju agendu, verovatno sa nekim drugim razlozima koje ja ne mogu da dokučim. To što je ona rekla da je imala sa mnom jedan neprijatni doživljaj, to je budalaština. Nikada se mi nismo družili ili bili zajedno, jedino pre devet godina smo imali jedan razgovor, gde sam ja pokušao da vidim znajući ćerku mojih kolega koja se školovala u inostrantsvu i želi da nastavi svoju karijeru ovde, da vidim koliko je zrela za jednu ulogu koju ja hoću da joj ponudim. Tada nije bila zrela, čak joj da je ne bi uvredio nisam ni ponudio tu ulogu, samo sam hteo da je upoznam.

Lečić smatra da je na njegovo ime bačena ljaga još od slučaja u kom je od strane glumice Danijele Štajnfeld optužen da je silovao:

- Ako je podrška Anđeli bila to što je ona po inerciji događaja od Danijele bila tog stava, satanizacija mene, pa se osetila da je u tom krugu, borac za ženska prava, onda se postavlja pitanje: "Ljudi, da li ste vi normalni?", taj proces je završen pre tri godine, sa jasnim epilogom. Mora da postoji neka granica! Predistražni postupak tog slučaja je odbačen, nije ni došlo do istražnog postupka, jer je ustanovljeno da nema osnova za istragu. Taj slučaj od pre tri godine stvorio je sliku mene kao monstruma, kao seksualnog napasnika. Čak i kad sam rekao nekoj ženi da je lepa, to je bio mobing, totalno ludilo, to je po meni jedan poremećaj uma! To je pristajanje na agendu koja treba da stvori strah u muško-ženskim odnosima. Ako govorimo o Danijelinom slučaj, ne samo što je odbačen slučaj, nego je ustanovljeno da tada kada je proglasila da je silovana, po istraživanju policije, da nisam bio na tom mestu, da nisam mogao da budem u trenutku tu. Valjda žena zna kada je silovana! Ima li kraja ovome?! To je kobna spletka, niz motiva i razloga sa političkom pozadinom. Ona ima svoje reperkusije i regrutuje ljude, pa od trenutka kada je proglašena moja nevinost, onda je u mojoj branši nastavljena ta agenda zaljubljenosti u zapadne metode kao progresivne. Ona je tužena i biće. Pojavljuje se i pitanje karaktera i pameti, kao da smo postali zverinjak! Ako je podrška da i dalje gurate agendu koju je Danijela postavila tri godine, ima li iole osećanja, časti, pravde i granice?! To utiče direktno na moj život i egzistenciju. Stvaraju atmosferu linča i stigmatizacije. Sada svako može da zapljune Leku i da baci pikado, govore: "On je kriv, nije bilo dovoljno dokaza", ne! Dovoljno dokaza je bilo da se dokaže da je to lažno! Sad ću ja da budem krivac ceo život za nešto što nikada nisam uradio, što je čista konstrukcija - dodao je on, a onda je nastavio:

- Vrlo važno, moja ćerka je takođe glumica, zar ne pada nijednoj od tih osoba koji su se zagrlili snažno, da siluju i moju ćerku?! Izvini, pravo na rad ugroženo se pokazalo i kod Bikovića, ali sam bio principijelan. Nekoliko njih je stalo uz njega i ja. Zašto?! To je bio princip u pitanju, ako ti se ne sviđa, ako hoćeš da igraš Anđela draga, kasno si shvatila, pa bar se izvini! - rekao je Branislav.

