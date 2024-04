AMERIČKI PISAC OBOŽAVA BEOGRAD: Njegov roman objavljen i u Srbiji, a evo ko je Džesi Bol i šta kaže o našoj metropoli i ljudima

Roman “Autoportret” poznatog američkog pisca Džesija Bola objavljen je u beogradskoj izdavačkoj kući LOM. Ovo su dinamični i nadahnuti memoari s asocijativno povezanim anegdotama i epizodama, čija priča počinje u Njujorku 1978. i nastavlja se u neobičnoj vili u američkoj državi Misisipi do 2017. godine. „Autoportret“ je prva Bolova knjiga objavljena na srpskom jeziku.

foto: Lin Wolendorp

Američki časopis Star Tribune o autoru piše da „pruža autentičan pogled na to kakav je zaista život, i nudi čitaocu način da se susretne sa životom izvan parametara koje mu društvo i narativna konvencija nameću“. Specijalizovani magazin za kulturu Friz u tekstu o romanu navodi da ,,iščašeni metaflanerizam teksta koji odiše duhom Roberta Valzera, kao i sanjarenja u korenu Autoportreta stvaraju osećaj da je ono što tekst pruža istovremeno smrtno ozbiljno i potpuno beznačajno“, te da je „to je možda ono što Autoportretu, uprkos svojim maglovitim aporijama, daje začuđujući osećaj punoće... misterija koja stvara još misterija – što znači, nešto kao sam život“. Čuveni LA Times konstatuje da se Bol pokazao kao „majstor stila, jedan od najambicioznijih i najprovokativnijih pisaca u svojoj generaciji."

foto: James Foster

Džesi Bol je u više navrata boravio i u Beogradu, za koji kaže da ga mnogo voli.

"To je mesto koje raste kroz sopstveno propadanje, arhitektonski, fizički, politički, psihološki. Ljudi u ovom gradu umeju da budu okrutno duhoviti na najbolji mogući način, više nego ljudi na drugim mestima. Najviše volim da sedim u nekom kafeu i čitam, ili da lutam uličicama do kasno u noć. Nemoguća istorija ovog grada nalik je na neko upečatljivo lice: elegantno, odvažno, izmučeno, pretučeno, ponosno i suptilno. Niko ko je bio u ovom gradu na brdima ne može to da zaboravi", zaključuje američki autor.

Džesi Bol (Njujork, 1978.), autor je čija su dela prevedena na više od dvadeset jezika. Bio je stipendista Gugenhajm fondacije, Hajnc fondacije, Kreativnog kapitala, i NEA-a. Njegove knjige nominovane su za Nacionalnu nagradu za knjiživenost, nagradu LA Tajmsa, nagradu za Knjigu vernika i mnoge druge. Dobitnik je književne nagrade Plimpton, Berlinske nagrade i nagrade Gordon Berns. Radi na fakultetu Umetničkog instituta u Čikagu.